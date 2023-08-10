Техдиректора «Пиро-Росс» задержали по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде

После взрыва на складе в Сергиевом Посаде следователи задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс». Об этом в Telegram-канале сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По ее информации, в фирме «Пиро-Росс» были были проведены обыски. Следователи изъяли имеющие значение для расследования документы, включая должностные инструкции для работников. Сотрудники организации из числа руководящего состава были допрошены, технический директор был задержан в качестве подозреваемого.

Напомним, что после взрыва СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате ЧП в больницах находятся 23 человека, неизвестной остается судьба 12 человек, на месте взрыва работают спасатели. Всего за медицинской помощью обратился 71 пострадавший.