Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Умерла одна из пострадавших из-за взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде
После взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде умерла одна из пострадавших, сообщает ТАСС.
За жизнь еще пятерых раненых борются медики. У пострадавших обширные ожоги тела.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП медицинская помощь понадобилась 52 гражданам, 8 из них сейчас находятся в стационаре.
Взрывная волна выбила стекла в жилых домах на двух улицах. Сейчас спасатели разбирают завалы, к ликвидации последствий привлекли 150 человек. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа