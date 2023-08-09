Умерла одна из пострадавших из-за взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

После взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде умерла одна из пострадавших, сообщает ТАСС.

За жизнь еще пятерых раненых борются медики. У пострадавших обширные ожоги тела.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП медицинская помощь понадобилась 52 гражданам, 8 из них сейчас находятся в стационаре.

Взрывная волна выбила стекла в жилых домах на двух улицах. Сейчас спасатели разбирают завалы, к ликвидации последствий привлекли 150 человек. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.