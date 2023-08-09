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Руc Тат
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Происшествия 9 августа 2023 18:10

Умерла одна из пострадавших из-за взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде

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После взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде умерла одна из пострадавших, сообщает ТАСС.

За жизнь еще пятерых раненых борются медики. У пострадавших обширные ожоги тела.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП медицинская помощь понадобилась 52 гражданам, 8 из них сейчас находятся в стационаре.

Взрывная волна выбила стекла в жилых домах на двух улицах. Сейчас спасатели разбирают завалы, к ликвидации последствий привлекли 150 человек. По данному факту СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

#взрыв
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