news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 августа 2023 11:14

Видео: На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, на заводе объявлена тотальная эвакуация, на место прибыли сотрудники силовых ведомств и глава округа. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, на место происшествия выехал губернатор Андрей Воробьев.

«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», – указал он в телеграм-канале.

#взрыв #подмосковье
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное