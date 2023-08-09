Видео: На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв

На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, на заводе объявлена тотальная эвакуация, на место прибыли сотрудники силовых ведомств и глава округа. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, на место происшествия выехал губернатор Андрей Воробьев.

«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», – указал он в телеграм-канале.