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Видео: На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв
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На оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, на заводе объявлена тотальная эвакуация, на место прибыли сотрудники силовых ведомств и глава округа. Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, на место происшествия выехал губернатор Андрей Воробьев.
«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», – указал он в телеграм-канале.
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