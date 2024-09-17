«Тыквы по 50 кг»: две соседки из Бавлов собрали богатый урожай для бойцов СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Жительницы Бавлов — 67-летняя Роза Кулдашева и 73-летняя Насима Латыпова — на своих грядках вырастили овощи для земляков, которые участвуют в спецоперации.

Огород Роза Кулдашевой усеян желтыми, зелеными, белыми тыквами разных размеров. Они растут не только на земле, но и на заборе и даже на дереве — самые крупные из них весят от 40 до 50 килограммов.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Тыкву со своим супругом выращиваем много лет, сорта самые обычные, но мясистые, сладкие и вкусные, они ежегодно дают очень богатый урожай. И в этом сезоне уродились на славу. Семена отбираю из самых надежных и хороших плодов, в мае, после того как посадим картошку, высаживаю их сразу в открытый грунт», — рассказала Роза апа.

Роза Кулдашева трудилась швеей, уборщицей, всегда любила работать на своем участке, особенно ей нравится выращивать цветы. С супругом Рашитом они с ранней весны до поздней осени с удовольствием трудятся на огороде. Тыкве особый уход не нужен, главное — хорошо удобрять землю, вовремя очищать от сорняков и при необходимости поливать.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

По словам хозяйки, в зоне специальной военной операции служат и ее родственники, поэтому она с заботой и самыми теплыми пожеланиями готовит для ребят выращенный на своем участке урожай.

«Мы из тыквы готовим разные вкусные блюда, в нашей семье особенно любят пирог с тыквой, — сказала она. — Хочется, чтобы и ребята попробовали тыкву, выращенную на родной земле».

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Вкусный и крупный картофель для бойцов вырастила в своем огороде соседка Розы Кулдашевой — Насима Латыпова.

«Очень хороший сорт, хочу отправить его и нашим ребятам. Все лето ухаживала, заботилась, — сказала она. — Мы вязали и носки бойцам, сейчас вот хочу помощь овощами. Желаем, чтобы наши военнослужащие побыстрее вернулись живыми, здоровыми и с победой к своим семьям, и чтобы они всегда знали, что мы их здесь поддерживаем».

Кроме картофеля, пенсионерка также хочет передать бойцам свеклу и морковь, выращенные своими руками.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

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