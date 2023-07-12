Два дополнительных поезда для болельщиков назначены из Москвы в Казань

Два дополнительных состава назначены из Москвы в Казань и обратно для болельщиков, которые намерены посетить Суперкубок России. О соответствующей договоренности между Российским футбольным союзом и Федеральной пассажирской компанией ТАСС сообщил директор по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.

Первый дополнительный состав из Москвы отправится 14 июля в 21:30 и прибудет в Казань в день матча, 15 июля в 10:36. Обратно из Казани в Москву маршрут назначен на 01:00 16 июля с прибытием в столицу в тот же день в 15:58.

Второй дополнительный состав выйдет из Москвы в 21:15 14 июля с прибытием в Казань 15 июля в 12:54. Обратно этот состав отправится 16 июля в 13:22 мск и будет в Москве 17 июля в 05:02.

Кроме того, Фимушкин сообщил, что РФС согласовал включение дополнительных вагонов общей вместимостью 200 мест в уже имевшиеся в расписании поезда, следующие по маршрутам Москва – Казань и Санкт-Петербург – Казань и обратно.

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в субботу, 15 июля. Соревноваться за трофей на стадионе «Ак Барс Арена» будут действующий чемпион страны – команда «Зенит» и обладатель Кубка страны – ЦСКА.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что открывать музыкальную часть мероприятия будут питерская группа «Ленинград» и московские исполнители «Монгол Шуудан». Кроме того, перед началом матча за Суперкубок выступят DJ Smash и Тося Чайкина.

Также «Татар-информ» сообщал, что в день проведения матча на нескольких улицах в Казани будет ограничена продажа алкоголя.

