DJ Smash и Тося Чайкина выступят перед началом матча за Суперкубок в Казани

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Стали известны еще два исполнителя, которые примут участие в церемонии открытии Суперкубка России по футболу.

Так, специальными гостями станут DJ Smash и Тося Чайкина, которые сыграют свои хиты на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля.

Отмечается, что Андрей Ширман исполнит композиции «Я волна», «Беги» и «АТМЛ», а Чайкина – песни «Беспринципные» и «В сердце бахнули стрелы».

Ранее сообщалось, что открывать музыкальную часть мероприятия доверили питерской группе «Ленинград» и московским исполнителям «Монгол Шуудан». Коллектив Сергея Шнурова исполнит песню WWW. «Монгол Шуудан» выступит со своим хитом «Москва» на стихи поэта Сергея Есенина.

Напомним, за трофей в Казани поспорят чемпион страны петербургский «Зенит» и победитель Кубка московский ЦСКА.

Сама игра начнется в 17:00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».