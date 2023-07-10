«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на открытии Суперкубка России в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стали известны подробности церемонии открытия матча за Суперкубок России по футболу, запланированный на 15 июля в Казани. За трофей поспорят чемпион страны петербургский «Зенит» и победитель Кубка московский ЦСКА.

Открывать музыкальную часть мероприятия доверили питерской группе «Ленинград» и московским исполнителям «Монгол Шуудан». Коллектив Сергея Шнурова исполнит песню WWW. «Монгол Шуудан» выступит со своим хитом «Москва» на стихи поэта Сергея Есенина.

Также болельщиков будет ждать большая развлекательная программа и масштабная церемония открытия, организованная при поддержке правительства Республики Татарстан.

Сама игра начнется в 17:00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».