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«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на открытии Суперкубка России в Казани
Стали известны подробности церемонии открытия матча за Суперкубок России по футболу, запланированный на 15 июля в Казани. За трофей поспорят чемпион страны петербургский «Зенит» и победитель Кубка московский ЦСКА.
Открывать музыкальную часть мероприятия доверили питерской группе «Ленинград» и московским исполнителям «Монгол Шуудан». Коллектив Сергея Шнурова исполнит песню WWW. «Монгол Шуудан» выступит со своим хитом «Москва» на стихи поэта Сергея Есенина.
Также болельщиков будет ждать большая развлекательная программа и масштабная церемония открытия, организованная при поддержке правительства Республики Татарстан.
Сама игра начнется в 17:00 по мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
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