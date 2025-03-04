Два брата на передовой, сестра в тылу: бавлинцы объединили силы ради победы

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

В доме жительницы Бавлов Ландыш Ганиевой ежедневно кипит работа: здесь плетут маскировочные сети, шьют антидроновые плащи и одеяла, заливают окопные свечи. Неравнодушные жители сплотились, чтобы помочь бойцам на передовой.

Волонтерский штаб в доме Ландыш Ганиевой, у которой два брата служат в зоне специальной военной операции, начал свою работу полгода назад. За это время она сумела объединить десятки людей, готовых помогать действующей армии.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Начинали с пошива антидроновых плащей, затем расширили деятельность: изготавливают блиндажные свечи, фасуют чаи, сушат сухари, собирают необходимые вещи для бойцов. В конце прошлого года волонтеры освоили плетение маскировочных сетей, к этой работе подключились и две городские школы.

Ряды добровольцев стремительно растут: сегодня здесь трудится около 20 постоянных помощников. Каждый день они плетут сети, шьют плащи-невидимки, собирают посылки.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Одна из волонтеров, Ильсияр Бурганова, присоединилась к штабу месяц назад и сразу включилась в процесс. Она режет ленты для маскировочных сетей, помогает в их плетении.

«Почти каждый день прихожу сюда. Мне поручили нарезать ленты специальным аппаратом – это быстро и удобно. Когда материала накапливается много, сама включаюсь в плетение сетей», – рассказывает она.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Екатерина Мухаметова узнала о штабе от знакомой и тоже решила помогать. Для нее это не просто работа, а продолжение семейных традиций.

«Чувство патриотизма растет с каждым днем. Мой отец воевал в Великой Отечественной, мама трудилась в тылу. Уверена, у них был такой же энтузиазм – они знали, что их труд приближает Победу. И сегодня мы должны делать все возможное. Победа будет за нами! Главное – чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми», – говорит она.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

С начала работы волонтеры отправили на передовую более 60 антидроновых плащей, 7 одеял-невидимок, около 18 маскировочных сетей и множество других необходимых вещей.

Недавно освоили изготовление «Леших» – камуфляжных костюмов, маскирующих бойцов в природной среде. Первые четыре костюма уже переданы военным.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Поддержка поступает не только в виде труда: жители помогают и материально. На собранные средства закупаются ткани, свечи, камуфляжные материалы. Но требуется еще больше помощи – как рабочих рук, так и финансов.

«Мы благодарны каждому, кто поддерживает наших солдат. Спасибо волонтерам, которые, несмотря на занятость, находят время помогать. Вместе мы делаем большое дело», – подчеркнула Ландыш Ганиева.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Но волонтеры не только трудятся – они поддерживают боевой дух. В штабе проходят небольшие концерты, чаепития, чтобы укреплять единство и моральный настрой. Особую благодарность все выражают Риме-апе – маме Ландыш, которая каждый день кормит волонтеров вкусными обедами. В знак признательности добровольцы подарили ей микроволновую печь.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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