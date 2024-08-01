«Душица от души»: нижнекамцы запасают полезные травы для бойцов СВО

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

Жители села Нижняя Уратьма Нижнекамского района Татарстана запасают травы для бойцов СВО — душицу, мяту и чабрец. Идея эта пришла не случайно.

Как рассказал глава Нижнеуратьминского сельского поселения Айрат Гарифуллин, запрос на сбор пришел из пункта гуманитарной помощи, который находится на Химиков, 72б: «Нам позвонили и сказали, что однажды кто-то солдатам уже посылал душицу, вот они и попросили снова прислать, любят ее очень. У нас ее много растет. Дело же денег не требует, только время и труд», — поделился Айрат Гарифуллин.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

Сборы идут каждый день. Затем траву складывают в местном Доме культуры, где она потихоньку сушится.

Непосредственно перед самой отправкой, все измельчается и порционно раскладывается по мешочкам. Делается это для удобства транспортировки и последующего хранения.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

Помимо сбора душистых трав, жители Нижней Уратьмы для защитников нашей Родины плетут сети, делают сухой душ, вяжут банные веники, заготавливают различные соленья, домашнюю лапшу, собирают мед, который бережно расфасовывается в поллитровые контейнеры — все эти подарки, наполненные ароматом родного дома, отправляются на фронт.

Заведует сельским пунктом приема Ляйсан Шигапова. Женщина работает бухгалтером, но, желая приносить пользу фронту, взялась и за дополнительную работу.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

Готовят хозяйки села из Нижней Уратьмы для солдат и чак-чак. Одна из них, Мадина Сахапова, рассказала, что национальное татарское лакомство умеет делать с детства, ее научили сестры. В волонтерском движении она и еще две односельчанки всего несколько месяцев, но уже смогли отточить свое мастерство до такой степени, что за раз изготавливают по 25 коробок чак-чака и более.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

«Во время готовки мы читаем молитвы и думаем только о хорошем. Желаем нашим бойцам стойкости, здоровья крепкого, чтобы они вернулись домой с Победой», — рассказала женщина.

«Естественно, все эти домашние заготовки требуют немалых денежных вложений: продукты нынче не дешевые. Поэтому те сельчане, кто не участвует в готовке и сборе, стараются помогать финансово. Кто-то приносит одежду. Недавно вот тулуп даже принесли, его бойцы забрали с удовольствием», — поделился глава Нижнеуратьминского сельского поселения.

Фото предоставлено Ландыш Саяровой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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