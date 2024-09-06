Дуров рассказал о замене «Людей рядом» в Telegram на «Бизнес рядом»

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем блоге вторую по счету запись после задержания и освобождения под судебный надзор во Франции. В ней он рассказал об изменениях в функционале мессенджера.

Речь идет, в частности, об удалении опции «Люди рядом» (она перестала работать некоторое время назад, о чем сообщал «Татар-информ»). По словам Дурова, ею пользовались менее 0,1% юзеров, но из-за нее возникали проблемы с ботами и мошенниками.

«Людей рядом» должны заменить «Бизнесы рядом». С помощью этой функции можно будет найти «законные, проверенные предприятия». Такие фирмы смогут отображать каталоги товаров и без проблем принимать платежи.

Кроме того, приостановлена возможность загружать новые медиафайлы на платформу для ведения блогов Telegraph. По информации основателя Telegram, судя по всему, злоумышленники использовали ее не по назначению.

Вместе с тем Дуров заметил, что число платных пользователей мессенджера превысило 10 млн, и подчеркнул, что 99,999% юзеров Telegram не имеют никакого отношения к преступной деятельности. Однако оставшиеся 0,001% «создают плохой имидж для всей платформы, ставя под угрозу интересы нашего почти миллиарда пользователей».

«Вот почему в этом году мы стремимся превратить модерацию в Telegram из области критики в область похвалы», — резюмировал Павел Дуров.

Прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Позднее, 28 августа, ему предъявили обвинение и поместили под судебный надзор. Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полицейском участке.