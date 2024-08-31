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Общество 31 августа 2024 20:44

Функция «Найти людей рядом» в Telegram перестала работать

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В мессенджере Telegram перестала работать опция «Найти людей рядом». На проблемы или изменения в работе функции обратили внимание федеральные СМИ, опыт корреспондента «Татар-информа» подтверждает это.

Опция предназначена для того, чтобы быстро обмениваться контактами с находящимися рядом пользователями или находить новых друзей.

Сейчас при попытке воспользоваться функцией мессенджер длительное время ведет поиск аккаунтов, но никого не показывает.

Ранее, 24 августа, прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Позднее, 28 августа, ему предъявили обвинение по шести пунктам и поместили под судебный надзор. Бизнесмену запрещено покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полицейском участке.

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#telegram #мессенджер
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