Путин о Дурове: У нас к нему претензий не было никаких

У российских властей нет никаких претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

«У нас к нему (Павлу Дурову — прим. Т-и) каких-то претензий не было, никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были [к Telegram] — с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью — экономике либо в сфере безопасности тем или иным государствам», — заметил российский лидер.

При этом Путин обвинил руководство Франции в избирательном подходе к различным интернет-платформам из-за задержания бизнесмена.

«Думаю, что у Правительства России тоже могли быть какие-то к нему (Telegram — прим. Т-и) вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, закрывать, арестовывать <...>. Сами по себе действия властей [Франции] не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер», — поделился своим пониманием ситуации Президент РФ.

Путин также упомянул, что один раз встречался с Дуровым в Москве много лет назад, и опроверг беседу с ним в ходе недавнего визита в столицу Азербайджана Баку.

Прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Позднее, 28 августа, ему предъявили обвинение и поместили под судебный надзор. Павлу Дурову запрещено покидать территорию Франции, дважды в неделю он должен отмечаться в полицейском участке.