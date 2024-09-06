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СМИ: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ
Предприниматель Павел Дуров, основавший «Телеграм», отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ), которую ему предложили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Politico.
По словам собеседников издания, Дуров отказался «от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ», но согласился «держать в курсе ситуации посольство ОАЭ».
Напомним, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в России дипломаты делали все возможное в ситуации с задержанием предпринимателя. Консульский доступ тоже запрашивали. В посольстве РФ во Франции заверили, что планируют добиваться соблюдения прав сооснователя «Телеграм» и получения к нему консульского доступа, но французская сторона пока не взаимодействует по этому вопросу.
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