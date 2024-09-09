«Дроны охотятся, но мы идем только вперед!»: боец рассказал о ситуации на СВО

Ришат Раузетдинов из села Простые Челны Новошешминского района Татарстана участвует в специальной военной операции почти два года. Солдат с позывным Абзый служит водителем в 1-й Славянской штурмовой мотострелковой бригаде. Журналисты побеседовали с ним, когда он был в 30-дневном отпуске после третьего ранения.

Боец производит впечатление энергичного, общительного, уверенного в себе человека. На его кителе две медали: «За отвагу» и «За воинскую доблесть». С каждой из них связан свой подвиг. Ранее Ришат служил пограничником в Дагестане.

«У нас в бригаде очень много таких, 80-х годов рождения, тех, кто служил в Дагестане, Чечне, Абхазии. Мы, бывалые, иногда показываем молодым, что можно делать, а что нельзя в боевых условиях. Опыт немного есть», — рассказал он о себе.

Ришата мобилизовали с Нижнекамского шинного завода. Когда первую партию призванных в сентябре отправили, ему повестку не принесли. «Даже стало обидно, мол, не могу что ли, не доверяют», — заметил он.

Повестку Ришат получил в октябре. Сначала он служил в 31-м полку гранатометчиком на АГС-17. Медаль «За воинскую доблесть» 2-й степени младший сержант Раузетдинов получил в боях под Первомайском летом прошлого года. Четвертого июня в 4 часа утра ВСУ предприняли против них неожиданную атаку.

«Они обстреливали наши позиции больше двух часов. Но пехота 31-го полка сумела дать отпор, а затем с поддержкой подоспевших танков и артиллерии перешла в наступление. Мы не только не отступили, но и погнали их и заняли их окопы», — заявил Ришат.

Через два месяца боец получил осколочное ранение лица. После лечения и полутора месяцев реабилитации Ришат в декабре был направлен в 1-ю Славянскую штурмовую мотострелковую бригаду. Здесь его назначили водителем — Ришат 25 лет за рулем. Перед мобилизацией даже купил себе новый автомобиль, но поездить не успел.

Ришат на «УАЗе» («буханке») подвозит штурмовиков на передовую. Каждый день он ездит по дороге, которую в бригаде называют «дорогой смерти». «Потому что на ней столько подбитой бронетехники, танков, военных автомобилей. Там в день сжигают по восемь — десять машин», — заметил он.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Эту дорогу ВСУ контролирует круглосуточно. Ведь по ней подвозят боеприпасы и живую силу — «буханка» вмещает от восьми до десяти человек. Ришат возит с раннего утра и до вечера. Четыре дня в рейсах, четыре дня отдыхает, ремонтирует машину, если нужно — разбирает и собирает.

«Надо, чтобы она надежно работала, ведь „УАЗ“ гоню на самой высокой скорости, чтобы проскочить дорогу как можно быстрее. Потому что именно над ней все летает. Это дроны ВСУ: камикадзе, тяжелая „Валькирия“, по-нашему — „Баба-яга“, она 82- и 120-миллиметровые мины таскает. Бороться с ними помогает РЭБ, антенна радиоэлектронной борьбы, она установлена на „УАЗ“. „Птички“ летают над нами, два-три метра до нас остается, РЭБ срабатывает, они падают. Снаряд разрывается, но не приносит такого ущерба. Хоть какой-то шанс выжить есть. Но РЭБ не всегда помогает, потому что дроны противником постоянно перепрошиваются», — объяснил военный.

«Еду всегда быстро, у своих позиций уже наш миномет защищает, „кассетник“. Там меня уже ждут, быстро разгрузили, быстро загрузили „трехсотых“ (раненых — прим. Т-и) — и так же быстро обратно. Вожу под обстрелом днем, ночью вообще опасно», — подчеркнул он.

В июне 2024 года Ришат получил ранение. Только нажал на газ, как в лицо прилетел осколок. А он вез двоих раненых. Но, истекая кровью, не вернулся, не остановился, а что есть мочи помчал машину по дороге. Ребята о себе забыли: «Как ты? Как ты? Абзый, нормально все?». Он им: «Всё нормально, пацаны, выезжаем». Доехали, доставил раненых, в госпитале их вылечили. Сейчас о том ранении напоминает лишь шрам через всю щеку.

«Были случаи, когда комбат и комроты звонят по рации в полдвенадцатого ночи: „Абзый, есть тяжелые раненные. До утра вряд ли дотянут. Что будем делать? Мы не приказываем, советуемся. Сможешь сейчас забрать?“ Я им: „Сейчас приеду. Как там обстановка на передке?“ Они: „Не очень, Абзый. Смотри сам. Но до утра бойцы могут умереть“. Как я могу сказать, что не поеду?! Я говорю: „Всё, еду“. Вот и рискуешь: может, повезет, может, нет. Ведь если снаряд попадет, то все умрем. Три раза так ночью повезло, человек десять тяжелых вытащил. Они мне по сей день постоянно звонят: „Абзый, спасибо! Благодаря тебе мы живы“», — рассказал он.

​За два месяца Ришат сам получил два ранения, но благополучно довез всех раненых и в дневные рейсы. Но однажды его «УАЗ» был все-таки подбит.

«Восемнадцатого июля в шесть вечера повез двоих ребят-связистов на передок, и на одном повороте нас поймал камикадзе. Меня тряхнуло, ударило в поясницу, сзади двоих раненных серьезно осколками задело. Вылетели лобовые стекла и фары, все задние двери открылись. Сначала в шоке потерялся секунд на пять. Потом смотрю, сзади загорелись „запаска“ и сиденья. Пацанам крикнул: „С задних сидений вперед, ко мне“. Не остановился и до ближайшего дома разбомбленного поселка возле посадки дотянул машину. Своему соседу рядом, связисту: „Выходим и быстро „трехсотых“ вытаскиваем“. Мы дотащили их до этого дома. Только укрылись, второй камикадзе дал по нашему „УАЗу“, и он сгорел», — рассказал свою историю боец.

Ришат уверен: если бы «УАЗ» заглох, если бы он остановился и они выбежали из подбитой машины, то второй дрон точно бы стал причиной их гибели. Абзый успел горящую машину отвести в безопасное место в сторону на 500 метров. Повезло, что домик попался, и они успели укрыться в нем.

«В экстремальных ситуациях „соображалка“ быстро срабатывает, как поступить, чтобы выжить, — добавил он. — Там этому быстро научишься. Жизнь научит».

Бойцы сидели в доме до темноты, до позиций шли два с половиной часа, с оглядкой, не засекли ли. Раненым помогали передвигаться. Дошли, медики им оказали первую помощь.

«Но сгоревший „УАЗик“, конечно, жалко, — посетовал солдат. — Он за полгода столько людей спас. Ведь все наши „УАЗы“ с района ребята-волонтеры привезли».

Ранение 18 июля оказалось несложным. В область поясницы попал маленький осколок, но ничего не задел, вытащили. Ришат неделю пробыл в госпитале в Донецке. Командир спросил: «Как состояние?». Ответил: «Всё нормально, руки, ноги работают, снова поеду на передок».

От быстрой доставки бойцов водителями целыми и невредимыми зависит также штурм позиций противника. Если водители замешкаются или камикадзе их атакует, штурм сорвется. Атака зависит от их быстрого реагирования и умелого маневрирования.

«Ведь везу, взяв под свою ответственность, десять человек. Обратно еду — о себе уже не думаю, главное — задачу выполнил. Только когда заезжаешь на полигон, говоришь с облегчением: „Уф!“», — поделился военный.

За вывоз раненых Ришата наградили медалью «За отвагу», а медаль эту вручают, когда боец выполняет боевое задание, рискуя собственной жизнью. Сколько раз Ришат это делал, не счесть. Он также поделился некоторыми приемами выживания в военных условиях.

«Там толпиться нельзя, машина выезжает только одна и на скорости все время надо быть. Если, к примеру, три машины сразу поедут, то это для противника как подарок. Одним ударом разбомбят. Перемещаться надо перебежками и по одному. Если, допустим, вчетвером побежим, то враз пулеметом всех накроют. Если кого-то ранят и помочь некому будет. На одном месте тоже долго сидеть нельзя. Если спалят, то жди дрона», — рассказал он.

Побывав в таких передрягах, Ришат остается оптимистом, прежним любителем пошутить. Он человек неунывающий. «Смеемся и шутим, конечно, только когда с полигона выезжаем. Прикалываемся друг над другом, чтобы не бояться. Чтобы дух поднять. У нас все такие. Конечно, есть и пацаны, кто зацикливается на страхе, но, по наблюдениям, именно к тем, кто очень боится, что-нибудь да прилетает. Но их можно понять, война — это всегда страшно. Страх ощущает любой, но прежде всего надо думать о действиях, которые от тебя ждут, которые ты должен выполнить», — убежден Ришат.

Выехав на дорогу, Ришат и его пассажиры замолкают, потому что надо следить, слушать, где стрельба, где взрыв. «Однажды был такой случай: прямо впереди нас бронетехнику нашу подбили. Но пацаны из нее успели спастись. Техника пылает огнем. Тут посадка. В „УАЗе“ раненые. Узкая дорога. Думаю: что будет, то будет. Вдарил третью скорость, и сквозь пламя рванули вдоль горящей техники в эту посадку. Вспыхнула маскировочная сетка наверху „УАЗа“, но проскочили», — рассказал военный.

Фото: Ришат с мамой и младшим сыном. Фото предоставлено Ольгой Ивановой.

Ришат сказал, что 1-я Славянская штурмовая бригада продвигается вперед. В июле-августе бойцы взяли несколько населенных пунктов, а буквально перед отъездом Ришата в отпуск — четыре посадки и поселок.

«Мы побеждаем, мы движемся! Дроны, конечно, охотятся, но нас поддерживает наша артиллерия. Мы идем вперед и только вперед!» — заключил он.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.