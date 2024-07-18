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Дроны, 6 мотоциклов, квадроцикл: челнинцы отправили на СВО 20 тонн гумгруза
Сегодня из Набережных Челнов в зону СВО отправили шефскую помощь весом более 20 тонн на сумму свыше 9 млн рублей. На двух военных автомобилях перевезут шесть быстроходных мотоциклов, полноприводный квадроцикл с прицепом, тепловизоры, монокуляры, квадрокоптеры и дроны, а также специальные средства подавления и защиты от них.
Мэр города Наиль Магдеев напомнил, что в конце июня город передал 10 квадроциклов, прицепов,а также специальные приборы.
«Сегодня мы сформировали вместе с вами очередную партию шефской помощи», — отметил градоначальник.
«Нужно помнить всегда о тех, кого мы с вами провожали, жали крепкую руку и говорили, мы вас будем поддерживать всегда. Я с каждым встречаюсь, общаюсь, разговариваю. И первое, что они говорят — это большое спасибо жителям города Набережные Челны, волонтерам», — добавил он.
В сборе шефской помощи участвовали предприниматели города, администрация, неравнодушные жители Автограда.
Мэр от имени всех челнинцев выразил слова благодарности за поддержку наших бойцов в зоне СВО.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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