Древний татарский обряд «Каз өмәсе» покажут на выставке «Россия»

Древний татарский обрядовый праздник «Каз өмәсе» покажет Татарстан 2 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он станет одним из центральных событий программы Дня региона.

В Минсельхозпроде РТ напомнили историю праздника. Поздней осенью жители татарских сел проводят коллективную обработку гусиного мяса, пуха и пера. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух – на подушки, которые пойдут на приданое невестам. Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. «Каз өмәсе» показывает сплоченность и взаимовыручку народа, он объединяет людей.

Этот праздник не только помощь в деле ощипывания гусей и обработке мяса – это школа домоводства, хороших традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.

Другим ярким событием дня станет приготовление супа-шурпы сразу на 4000 порций в «Татарском самоваре». Это особое кулинарное оборудование, состоящее из круглого стального чана с крышкой и высокой трубой в центре, нижней топки для дров и ярко-желтых латунных деталей. Чан вместе с трубой имеет высоту 2,80 м, объем 1200 л и весит 200 кг, а топка – 150 кг.

В Доме татарской кухни 10 ведущих шеф-поваров республики в течении дня проведут мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд. Можно будет посмотреть и принять участие в приготовлении праздничного гуся, губадии, зур бэлиша, талкыш калеве и других.

Помимо этого, на уличной площадке развернутся мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, таких как кош теле, чак-чак, гусь запеченый по-казански, перемяч, зур балеш, эчпочмак.

День Татарстана на выставке форуме «Россия» на ВДНХ пройдет 2 декабря. Культурная программа республики развернется на пяти площадках, а церемония открытия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова состоится в зале А павильона №75.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня утром в Москву приехали молодожены — участники татарской свадьбы на выставке «Россия».