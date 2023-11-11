Праздник гусиного пера: в селе Евлаштау Сабинского района прошел «Каз өмәсе»

Фото: © «ИТ Интертат»

В преддверии зимы в татарских деревнях начинают забивать гусей и по старинному обычаю ощипывают птицу «всем миром», это называется «каз өмәсе» – гусиные помочи, а образно – «Праздник гусиного пера». Такое название полностью оправданно – сельский житель трудится все лето, выращивая гусей, кормит и ухаживает за птицей и теперь радуется результату своего труда. Конечно, намного приятнее, если радость разделить с хорошими соседями. С песнями, шутками-прибаутками, разными играми и вкусным угощением и работа делается легче.

К сожалению, многие народные обычаи уходят из нашей жизни вместе с вымиранием деревень. Редко где сейчас можно увидеть «Каз өмәсе», проведенный с соблюдением всех его правил и обрядов. Но корреспонденту «Татар-информа» повезло – она не просто посмотрела такой праздник, но и сама приняла в нем участие, помогая хозяйкам ощипать и заготовить гусиные тушки к зиме. «Каз өмәсе» прошел в селе Евлаштау Сабинского района Татарстана.

Когда я была маленькой, мама в этот день будила меня пораньше, и я тоже со всеми женщинами шла помогать ощипывать гусей. Не знаю, как в других краях, но у нас гусей ощипывают в теплой бане. Пока закипает вода, отец и брат забивают гусей, приносят нам, и женская половина семьи приступает к работе. К тому времени на помощь поспевают родственницы, подруги мамы – таким образом, вместе, с задушевными разговорами, и проходит «Каз өмәсе».

Но в этот раз мне предстояло побывать не в привычной мне роли дочери хозяйки, а уже полноценной участницы – наряду с другими женщинами меня пригласила жительница нашего села Рагида апа Сабирова. Мама мне всегда говорила: «Работаешь для меня, а учишься – для себя». Вот и мои умения пригодились! Рагида апа славится тем, что проводит у себя настоящий «Каз өмәсе», с соблюдением старинных его традиций. Поэтому у меня появилась счастливая возможность ощутить атмосферу этого праздника.

Утро

Женщины собираются рано – уже к 8 часам все на месте, готовы приступить к работе. Сын Рагиды апа Разиль натопил баню, удобное и теплое место для ощипывания гусей готово. Сам он в сторонке колет дрова. Мужчины наточили ножи, вышли к гусям. Через несколько минут стол, установленный посередине двора, был весь уложен гусиными тушками. Теперь уже женщины со словами «бисмилла» приступили к основной работе. Пока руки делают, поглядывают на других – ох, как же быстро и ловко Равиля апа отламывает крылышки, просто загляденье, какие проворные у нее руки!

Фото: © «ИТ Интертат»

«Девочки, не забывайте убирать плохой пух», – напоминает Рамзия апа.

Тему подхватывает Резеда апа:

«Да-да, не забывайте. “Харамный пух” ни в коем случае не должен попадать в подушки – от него болит голова».

«Харамный пух» у гуся – под крылышками и у хвоста. Эти места ощипывают первыми и такой пух выбрасывают. В подушки, которые будут делать из собранного пуха, плохой пух попадать не должен.

Гаухария апа складывает в пакет крылышки:

«Девочки, крылышки в этом пакете. Если нужны будут, они на крыльце, украдете, хорошо?»

«Как это украдете?» – спрашиваю я, ничего не понимая.

«Нельзя их попросить, надо взять, пока хозяйка не видит. Такой обычай», – объясняет Гаухария апа.

Пока женщины за разговорами продолжают свою работу, мужчины позаботились о «культурной программе». Рафаэль абый так хорошо играет на гармони! Под гармошку звучат задушевные песни… Вдвоем с Ринатом абый они поют любимую татарскую песню «Уфтанма». Женщины начинают подпевать. Но песня песней, а уже пора перемещаться в теплую баню, предстоит закончить ощипывание гусей – дергать пух, убирать самые мелкие пушинки и упрямые корни перьев. Работа кропотливая, но это еще и самая интересная часть в «Каз өмәсе»! Можно послушать разные шутки и интересные поучительные истории…

Фото: © «ИТ Интертат»

Ощипывание гусей

Итак, после того как у гусей убрали голову и крылышки, женщины переместились в баню. Мужчины проводили их с песней под гармошку. Ринат абый, увлекшись, зашел даже внутрь, но быстро опомнился:

«Девочки, песни-пляски продолжим вечером после работы. Я, пока цел, пойду – вдруг и меня заодно ощипаете!» – и исчез.

«Ой, на тебе и щипать нечего, наверное», – дружно посмеялись «девочки». Получилось как в старинные времена, когда девушки и парни во время деревенских посиделок «подкалывали» друг друга вот такими острыми шуточками. А сейчас, в зрелом возрасте, шутки уже оставили, и женщины обычно произносят заговоры с добрыми пожеланиями. Хозяйку похвалили за крупных, жирных гусей, пожелали мирных и спокойных времен.

«Рагида, если у меня дочки выйдут замуж, дашь своих гусей, хорошо?» – говорит одна гостья.

«Лишь бы вышли, конечно дам!» – отвечает та.

«Главное, чтобы парни женились! Чтобы в деревне не осталось холостяков!» – присоединилась к пожеланиям одна из женщин.

«Мне нисколько не жаль, отдам», – сказала Рагида апа и приступила к работе.

Рафаэль абый не выдержал – зашел к девочкам с гармошкой и затянул народную песню «Каз канаты». Очень подходящая для случая песня! Женщины подпевают. И в эти минуты я в полной мере прониклась атмосферой настоящего татарского «Каз өмәсе»: вплотную друг к другу сидят женщины, у каждой по одному гусю, а в предбаннике Рафаэль абый играет на гармони. Ринат абый своим мелодичным и душевным голосом ему подпевает. Они все вместе поют «Каз канаты». В этот момент переполняюсь гордостью, что живу в деревне, среди таких красивых, трудолюбивых людей, мне невероятно хорошо быть причастной к такому красивому обычаю. Я тоже вместе со всеми пою старинную песню.

После песни на душе стало как-то легко. Женщины тем временем закончили ощипывать гусей и стали складывать пух в подушки.

«Вот так готовят подушки на приданое невесте. Подушки делают парными», – объясняет мне Резеда апа.

«А когда вы выходили замуж, тоже наполняли подушки?» – спрашиваю я. Женщины вспоминают молодость, весело смеются.

«Мне сделали четыре подушки», – говорит Гаухария апа.

«А у меня были перины. Мама два года собирала пух для перин», – говорит Резеда апа.

«А еще есть обычай принести еще одну подушку после рождения ребенка. Родится следующий – ему тоже. Пусть семей будет больше и детей родится много», – желает Рамзия апа.

Фото: © «ИТ Интертат»

Почему прятали гуся под снегом

Мужчины тоже помнят разные веселые истории из былых времен. Прошу Рината абый рассказать какой-нибудь забавный случай.

«”Каз өмәсе” – такой обычай, сохранился еще со времен молодости наших бабушек. Сами мы тоже в молодые годы много ходили. Соберемся вместе – парни, девушки, сначала споем песни, так и веселее, и работа идет бодрее. Пока девушки заняты обрыванием крылышек, втихаря одного гуся прячем в снегу. Девушки не замечают! Потом как бы невзначай спрашиваем: “Мы резали 10 гусей, вы считали?” Они понимают, что одного гуся не хватает. Тут все начинают его искать, а мы не выдаем место, куда спрятали. Но работа не ждет, приходится признаться... Самое приятное в этом – после работы всем вместе пить чай с оладьями. А вечером – балиш из гусятины, объеденье!» – говорит Ринат абый.

«Сегодня гуся не прятали?» – спрашиваю я шепотом.

«Куда прятать... снега же нет!» – смеется он.

«Пусть будет много гусей в следующем году!»

Возвращаюсь в баню к труженицам – а они почти закончили потрошение гусей. После того как гуси чисто ощипаны, внутренности удалены, тушки подвешивают на коромысло и идут к роднику – чтобы хорошо их помыть под проточной водой.

И снова зазвучали любимые мелодии – на этот раз «Җидегән чишмә» («Семь родников»), под журчание родника. Помыли, ополоснули наших гусей в чистейшей родниковой воде. А когда вернулись, нас уже ожидали вкусные оладушки, смазанные гусиным жиром, и ароматный чай. За чаем женщины вспомнили еще один обычай, связанный с «Каз өмәсе».

«После того как гуси ощипаны, вымыты, занимались гусиным пером. С перьев сдирали пух, оставляли на конце кисть, а потом эти перья переплетали, закрепляя ниткой, – получалась кулинарная кисть. Ею смазывали блины, пироги. А оставшийся пух несли к реке, бросали вниз по течению с пожеланиями: “Пусть в следующем году будет много гусей!” Сейчас редко кто так делает», – рассказали сельчанки.

Этот «Каз өмәсе» запомнился мне как настоящий праздник: поработала рядом с такими умелыми хозяйками, узнала много обычаев и обрядов своего народа, спела под гармонь, потанцевала под тальянку… Дома, пока делилась впечатлениями с мамой, зазвенел телефон – Рагида апа зовет вечером на гусиный балиш. Праздник продолжается…

Рафида Галимзянова, intertat.tatar; перевод с татарского