Стала известна культурная программа в День Татарстана на выставке-форуме «Россия»

2 декабря на выставке форуме «Россия» на ВДНХ пройдет День Татарстана. Культурная программа республики развернется на пяти площадках, а церемония открытия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова состоится в зале А павильона №75.

Гостей этого зала ожидает необычная церемония — торжественная регистрация с элементами традиционных свадебных обрядов татарского народа. Узами брака себя свяжут уроженцы Балтасинского района Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. Зрители смогут оценить старинные свадебные традиции татар, к примеру передачу национальных украшений от матери к дочери, смену девичьего платка на свадебный, символизирующий новый этап жизни молодой женщины, подготовку жениха и праздничный мужской танец.

В 12.00 в павильоне начнется концерт «Сквозь время», в котором традиции, историю и культуру татарского народа через музыку и танцы передадут Госансамбль песни и танца РТ, Государственный камерный республики, заслуженные артисты Татарстана Айдар Сулейманов, Алина Шарипжанова, Илюса Хузина, вокальная группа «Премьер». Помимо этого, гости смогут посетить мастер-классы по различным видам народных художественных промыслов.

В это же время на уличной площадке перед павильоном №75 развернется презентация татарской национальной кухни и обрядов, а в павильоне «Дом российской кухни» пройдет мастер-класс, посвященный изготовлению блюд татарской кухни.

В 15.00 состоится театрализованный обряд «Каз өмәсе», который проведут артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина. Они продемонстрируют обряд заготовления гусиного мяса, пуха и пера, который проводился в татарских селах поздней осенью.

В это же время на главной сцене ВДНХ стартует концерт. На сцену выйдут ведущие ансамбли и артисты Татарстана, в том числе этно-фолк-коллективы, группа «Дабро», фолк-группа «Закария», Госансамбль песни и танца. Они исполнят композиции на татарском, русском, кряшенском и татаро-мишарском языках.

Спустя два часа артисты ГАПИТ обучат всех желающих азам национального танца. Посетить мастер-класс можно будет и в другие дни — он будет повторяться каждые выходные вплоть до завершения выставки-форума.

Следующим событием станет программа в стиле этно-фолк-фьюжн, которая начнется в 18.00 и продлится до 21.00. Зрители смогут услышать композиции вокальной группы «Ямьле», музыкальных исполнителей АлияНур, K-RU, ILGIZ, казанской рок-группы Gauga, экспериментального музыкального проекта ABIEM Project.

Тизер мультфильма о татарском супергерое Туган Батыре можно будет увидеть в павильоне №36 — Музее кино. Здесь же пройдет выступление виртуозного музыканта-гармониста — народного артиста Кирама Сатиева.

Еще одной праздничной площадкой станет павильон D. Здесь развернутся мастер-классы по изготовлению татарских головных уборов. Участникам раскроют секреты уникальной технологии «Казанского шва» — способа соединения вручную узорно выкроенных деталей кожи встык.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проводится на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года. На ней собраны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Для гостей проводят мастер-классы, кинопоказы, лекции и много других мероприятий. Ожидается, что в эти месяцы событие посетит Президент России Владимир Путин.