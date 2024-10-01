Доходная часть бюджета Казани увеличена на 4,4 млрд рублей

Фото: kzn.ru

Доходы бюджета столицы Татарстана на 2024 год увеличены с 43 млрд 686 млн рублей до 48 млрд 84,8 млн, а расходы — с 50 млрд 136 млн рублей до 54 млрд 544,5 млн рублей. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередной 33-й сессии Казанской городской Думы IV созыва, сообщает пресс-служба мэрии.

Дефицит городского бюджета в итоге практически не изменился, он составит 6 млрд 449,7 млн рублей (ранее предполагалось, что он будет равен 6 млрд 450 млн). Источником его покрытия должен стать остаток бюджетных средств на начало года (до этого дефицит планировалось покрыть в том числе за счет продажи акций).

Фото: kzn.ru

С докладом о внесении изменений в бюджет Казани на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов выступил начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин. Он рассказал, что на основании принятых Правительством РТ нормативных актов объем безвозмездных поступлений в бюджет города увеличится на 387 млн рублей. Эти средства направят на содержание объектов благоустройства и муниципальных учреждений, а также на переселение граждан из аварийного жилья.

Кроме того, за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 4 млрд рублей вырастут расходы на строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы и баз для предприятий благоустройства, содержание объектов благоустройства и ЖКХ, а также на «проведение мероприятий в рамках специальной военной операции».

Фото: kzn.ru

Часть этих средств также потратят на работу общественного транспорта, содержание муниципальных учреждений и парковочного пространства, капитальный ремонт подземного перехода и разработку проектно-сметной документации.

На заседании, которое провел мэр Казани Ильсур Метшин, был рассмотрен и ряд других вопросов. В частности, в связи с избранием в Государственный Совет Татарстана Евгения Чекашова, Руслана Юсупова и Рушана Мингазова их полномочия депутатов Казгордумы оказались прекращены досрочно.