Дефицит бюджета Казани в 2024 году вырос до 6,4 млрд рублей

Объем безвозмездных поступлений в бюджет Казани из бюджета Татарстана в 2024 году увеличился на 1,1 млрд рублей. Об этом в рамках XXX сессии Казанской городской думы рассказал начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

Самые большие дополнительные поступления последовали на благоустройство города и жилищно-коммунальное хозяйство – 802 млн рублей, на содержание муниципальных учреждений потребуется порядка 208 млн, а на изъятие земельных участков и их оценку – 78,9 млн рублей.

За счет остатка средств бюджета на начало года расходную часть бюджета увеличат на 699 млн рублей. Их направят на содержание и оснащение муниципальных учреждений города, строительство и эксплуатацию объектов благоустройства и зданий муниципальных учреждений, а также на расчеты по обязательствам 2023 года.

Кроме того, в бюджет города поступило 1,2 млрд средств от продажи акций. Их направят на строительство базы для предприятия благоустройства – 580 млн рублей и другие расходы.

Таким образом дефицит измененного бюджета Казани в 2024 году составил 6,45 млрд рублей – на 1,9 млрд больше, чем утвержденный ранее. Его покроют остатками средств бюджета города и продажей акций.