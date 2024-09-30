Дефицит бюджета Татарстана на 2025 год прогнозируется в объеме 13,5 млрд рублей

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Бюджет Татарстана на 2025 год по доходам прогнозируется в сумме 425,5 млрд рублей, по расходам – 439 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Доходная часть консолидированного бюджета РТ на следующий год прогнозируется в объеме 512,1 млрд рублей, расходная – 525,6 млрд рублей, дефицит – 13,5 млрд рублей, рассказала спикер.

Ожидается, что налог на прибыль поступит в размере 128 млрд рублей. Поступление налога на доходы физлиц в консолидированный бюджет республики запланирован в сумме 186 млрд рублей, в бюджет – 130,2 млрд рублей. «Расчеты по налогу производились, исходя из прогнозируемого фонда оплаты труда, ожидаемой суммы поступлений налога в этом году и темпов его роста в планируемом периоде», – пояснила Кисапова.

Поступление акцизов в консолидированный бюджет составит 45 млрд рублей, в бюджет республики – 43,4 млрд рублей. Налог на имущество организаций прогнозируется в размере 41,6 млрд рублей.

Предполагается, что неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2025 году составят 29,7 млрд рублей, бюджета – 24 млрд рублей. В этот показатель включены доходы от аренды и продажи земли и имущества, штрафы, экологические платежи и другие поступления, отметила замминистра финансов.

Кисапова добавила, что все бюджеты муниципальных образований на следующий год прогнозируются бездефицитными. Она также назвала особенности, характеризующие расходы бюджетов.

«В первую очередь это рост в течение трех лет первоочередных и социально-значимых расходов до 86% в структуре бюджета. Параметры расходов на социальную сферу свидетельствуют о динамике ежегодного роста данной расходной позиции. К 2024 году расходы в 2027 году вырастут более чем на 40%», – подчеркнула спикер.

По ее словам, продолжится распределение расходов по государственным программам.

«Охват расходов бюджета программами в среднем составляет около 88%. В бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет, с общим объемом ассигнований в 7,8 млрд рублей», – заметила замминистра финансов.

В следующем году консолидированный объем расходов по разделу «Образование» запланирован на уровне 176 млрд рублей, в бюджете республики – 104,4 млрд рублей.

Расходы на развитие молодежной политики, проведение мероприятий в области молодежной политики заложены в размере 8,2 млрд рублей. В том числе более 2,5 млрд рублей будет направлено на отдых детей и молодежи.

На фундаментальные исследования и прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов предусмотрено 1,8 млрд рублей, на средства массовой информации – 1,7 млрд рублей.

На культуру и кинематографию в следующем году планируется направить 23,6 млрд рублей, в том числе расходы бюджета Татарстана на эту сферу составят 12,6 млрд рублей.

Доходы бюджета республика на 2026 год запланированы в сумме 451,1 млрд рублей, расходы – 464,2 млрд рублей, дефицит – 13 млрд рублей.

Доходы регионального бюджета на 2027 год прогнозируются в объеме 474 млрд рублей, расходы – 486,5 млрд рублей, дефицит – 12,4 млрд рублей.