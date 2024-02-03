Доверие Шаймиеву, рухнувший Рунет и экзекуция Камилы Валиевой: обзор событий недели

Главное политическое событие недели для Татарстана – Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Проявление уважения и дружбы: Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Владимира Путина

Главное политическое событие недели для Татарстана – Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Владимира Путина. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала дополнительный список доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

В него вошли Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов, заслуженный тренер России Владимир Алекно, который долгое время являлся главным тренером волейбольной команды «Зенит-Казань», и блогер Алина Гималтдинова, входящая в состав Общественного совета при Минмолодежи РТ.

К слову, Минтимер Шаймиев уже был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012 и 2018 годах. По словам самого Шаймиева, в этот раз ему предлагали стать доверенным лицом действующего главы государства на федеральном уровне, однако он принял решение вести работу в рамках региона. Здесь и скромность, и ощущение ответственности за Татарстан. Это никуда не уходит.

Очередное назначение Шаймиева доверенным лицом Президента России – это продолжение славной, длительной истории об искренней дружбе и глубоком взаимоуважении. Владимир Путин всегда относился к Шаймиеву с уважением. И эта личная «химия» взаимна. Путин и Шаймиев как на словах, так и в делах всегда подчеркивали теплоту своих взаимоотношений.

После того как Президентом Татарстана стал Рустам Минниханов, Владимир Путин всегда при своих частых (по сравнению со всеми другими российскими регионами) визитах в республику демонстрировал знаки уважения к Минтимеру Шаймиеву. Так, во время своего визита в Казань 25 января 2018 года Владимир Путин навестил в больнице приболевшего тогда Минтимера Шаймиева, где пожелал ему здоровья.

Можно много говорить об официальном признании Шаймиева. Это и самые высокие ордена в России. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного… Орденоносец, обладатель целой россыпи российских наград. И многое-многое другое в виде официального признания.

Но, как видится, самая главная награда – это уважение друзей, уважение тех, кто ценит простую мужскую дружбу, основанную на взаимоуважении. Это в современном бездушном мире большая ценность.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Рустам Минниханов: «Общественным транспортом вы плохо занимаетесь. Здесь-то ничего не видно, кроме проблем. Поэтому давайте усиливайте работу вместе с муниципалитетами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Это безобразие: на коллегии Миндортранса Рустам Минниханов подверг критике общественный транспорт

В Татарстане сейчас период отчетных годовых коллегий министерств и ведомств. Самое интересное заседание на этой неделе было у Миндортранса РТ. И тут оценки Минниханова разошлись. Если строят дороги на отлично, то за работу общественного транспорта, можно сказать, поставлен неуд.

В прошлом году в дороги вложили 250 млрд рублей. Построили трассу М12 «Восток» до Казани, продолжают строить автодорогу Алексеевское – Альметьевск и М7 «Волга» с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

Но, как сказал Минниханов: «Все любят дороги строить, там видно, что сделано».

А вот на общественный транспорт очень много жалоб. «Общественным транспортом вы плохо занимаетесь. Здесь-то ничего не видно, кроме проблем. Поэтому давайте усиливайте работу вместе с муниципалитетами. 40 минут автобус ждут – это же безобразие», – заявил Раис РТ.

Состояние общественного транспорта, увы, не самое лучшее. Так, например, в Казани общий ресурс у автобусного парка общественного транспорта уже исчерпан – машинам более 12 лет, что ведет к многочисленным поломкам и, соответственно, к жалобам горожан как на техническое состояние транспорта, так и на соблюдение расписания движения автобусов. Примерно такая же картина и в других муниципалитетах.

Чтобы переломить ситуацию, необходимо обновлять в год не менее 10-15% автобусного парка. Но где взять деньги? Денег на масштабное обновление нет, потому что доходы у предприятий только от выручки за продажу билетов и субсидий, которые в 2023 году составили 1,9 млрд рублей. Если эти расходы покрывать за счет билетов, то их экономически обоснованная цена за одну поездку должна быть не менее 130-140 рублей. С 1 января, напомним, билет при расчете наличными в Казани составляет 42 рубля.

Вопросы и пожелания, поставленные Раисом РТ Рустамом Миннихановым, правильные – действительно нужно в ближайшее время сформулировать пути выхода из кризисной ситуации. Хорошо, что есть такое понимание ситуации по такому социально значимому направлению. А это значит, что есть надежды на положительные перемены.

На заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ озвучили, что Татарстан остается регионом с высокими объемами производства молока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С верой во Всевышнего и мелиорацию

На заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ озвучили, что Татарстан остается регионом с высокими объемами производства молока. В прошлом году его было произведено около 2,2 млн тонн.

Несмотря на жаркий и засушливый прошлый год, Татарстан смог собрать лишь 3,6 млн тонн зерна, и во многом благодаря использованию агротехнологий, заявил на коллегии Раис республики Рустам Минниханов. К подобным природным катаклизмам, по его словам, необходимо тщательно готовиться.

«Риски большие. Нам надо страховать посевы. Минсельхозпроду совместно со страховыми компаниями необходимо обеспечить постоянное взаимодействие с хозяйствами по вопросу страхования. В условиях засухи большое внимание нужно уделить мелиорации. Но в то же время у нас есть незадействованные гидротехнические сооружения. Здесь надо сформировать программу», – подчеркнул руководитель республики.

Еще один больной вопрос – сокращение поголовья крупного рогатого скота. «Животноводства нет — значит, работы нет. Работы нет — значит, люди уезжают. Отсюда потери специалистов, которых вернуть обратно будет очень сложно. Ферму закрыли, потом закроется школа, магазин. И всё — через пять лет деревни не будет», — обратил внимание Минниханов.

Он попросил глав этих муниципалитетов проработать пути решения проблемы. По мнению Раиса РТ, если фермы не работают, то надо искать инициативных людей, индивидуальных предпринимателей, которые смогут заставить их функционировать.

Главное, к чему пришли на заседании, – необходимо создать Стратегию развития АПК Татарстана до 2030 года. «Это очень важный документ. Нужна хорошая аналитика – куда дальше двигаться. Считаю, что ее надо разработать и принять», – подержал руководитель республики.

Действительно, нужна реализуемая и оптимальная Стратегия развития АПК. Полагаться на Всевышнего и немного на мелиорацию – это уже пройденный этап. Необходимо новое мышление, и тогда все наладится.

Происшествие недели – самый масштабный сбой Рунета, случившийся вечером 30 января. Пользователи Рунета обнаружили, что не могут зайти на сайты в доменной зоне RU Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«А у вас интернет отклеился»: произошел самый масштабный сбой Рунета

Происшествие недели – самый масштабный сбой Рунета, случившийся вечером 30 января. Пользователи Рунета обнаружили, что не могут зайти на сайты в доменной зоне RU. Не все ресурсы оказались затронуты сбоем, но многие из них в зоне RU стали недоступны — в частности, проблема коснулась Яндекса, МТС, билайна, «Мегафона», Ozon, «Сбера», ВТБ, «Тинькофф» и многих других.

Спустя несколько часов сбой был ликвидирован, но масштаб такого технического инцидента был ранее не наблюдаем, что породило всяческие слухи и интерпретации, как правило, конспирологического характера. Говорили о неких «секретных учениях» по действиям властей по отключению суверенного интернета, мол, это подготовка к неким социальным волнениям. Украинцы, как обычно, стали сбой приписывать своим хакерским действиям против России. Но все эти версии рухнули после расследования, проведенного профильными специалистами.

По словам многих экспертов, возникла техническая проблема, затронувшая зону RU и связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, который подтверждает подлинность данных. Он не дает совершать подмену IP-адреса, защищая пользователей от тех же мошенников.

Именно замена шифровальных ключей в DNSSEC спровоцировала такой сбой – новый сгенерированный техническими операторами российской национальной доменной зоны криптографический ключ оказался невалидный, ошибочный, то есть некоторое время он просто не пускал пользователей в зону RU. Когда разобрались, просто вернули старый ключ и все наладилось. Все оказалось просто – подвел несовершенный софт генерации криптоключей, что было устранено. Да, сбой проанализировали и предприняли определенные меры, чтобы ситуация не повторялась в будущем.

Этот сбой показал нам, как хрупок наш цифровой мир. Да, интернет был не отключен как таковой, а произошла лишь авария в доменной зоне RU. Но несколько часов паники у пользователей Рунета все-таки было. Заговорили даже о возврате к радио, телевидению, печатной прессе как об источниках информации. Хотя информацию с других доменных зон в период сбоя спокойно можно было получать.

Так что опасения оказались напрасными – уже трудно представить себе мир без интернета, без его колоссальных возможностей. Трудно представить и мир без доменной зоны RU, которая представляет собой преобладающее информационное пространство в нашей стране и весомое в масштабах мира.

Может ли теоретически быть отключена зона RU? Да, вполне, но пользователи будут получать информацию с других доменных зон.

Можно ли отрубить интернет-трафик, идущий в Россию вообще? Да, технически возможно, но есть спутниковый интернет и другие технологические решения, которые обойдут и это отключение.

Да, Китай смог сделать «Великий китайский файервол», минимизировав поступление информации извне, но на это у него ушли десятилетия и сотни миллиардов долларов, которые Россия вряд ли сможет потратить, тем более оборудование придется покупать у Запада. Так что не волнуйтесь, интернет в России был, есть и будет!

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Камилы на Олимпиаде и чемпионате Европы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Крушение однополярного спортивного мира: враги бьют по самым сильным

Скандал недели – вердикт Спортивного арбитражного суда CAS, который дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинге на четыре года и лишил ее почти всех титулов. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Это также привело к пересмотру итогов командного турнира ОИ-2022, где сборная России одержала победу. Первое место теперь присуждено команде США, вторыми стали японцы, а россияне получат бронзу.

Международный союз конькобежцев уже аннулировал результаты Камилы на Олимпиаде, чемпионате Европы.

Решение очень жестокое – это максимальная дисквалификация фигуристки. Причем много вопросов к ее адвокатам и юристам, к тренеру Этери Тутберидзе, занявшей отстраненную позицию по отношению к своей воспитаннице.

Бросается в глаза слабая линия защиты Камилы Валиевой – небольшая доза триметазидина неумышленно попала в организм девушки из-за контакта с дедушкой (то ли через чай попало, то ли через приготовленное пирожное). Но спортивный арбитражный суд эти доводы не убедили.

Однако, положа руку на сердце, такая пассивность в отстаивании Валиевой с российской стороны (в том числе и со стороны тренера) вполне объяснима – мы находимся в состоянии жесточайшей отмены россиян со стороны ведущих мировых спортивных сообществ.

Международный олимпийский комитет объявил России самую настоящую войну, наплевав на принцип олимпийского движения «Спорт вне политики». Например, все тот же Международный союз конькобежцев с готовностью исполнил все рекомендации МОК и, закрывая глаза на любые сопутствующие сложности, изгнал в 2022 году россиян со своих соревнований. Без россиян, без самой сильной страны в фигурном катании, все эти соревнования превратились в фарс, в «первенство водокачки». Где есть что угодно, кроме, собственно, спорта как состязания лучших.

Получается, что защита Валиевой стучалась, по сути, в закрытую дверь. Оттого и объясняется пассивность всей российской стороны, участвующей в ее защите. Есть, конечно, надежда на новую апелляцию, в момент рассмотрения которой сторона Валиевой будет более зубастой. Но призрачная – кому там доказывать?

Будет ли Камила участвовать в чемпионатах России дальше? Скорее всего, нет, потому что мы пока окончательно не разорвали отношения с Международным союзом конькобежцев.

Для Камилы Валиевой и для наших фигуристов есть только один вменяемый выход – создание своей Лиги фигурного катания, не подчиняющейся решениям МОК, куда WADA (Всемирное антидопинговое агентство) не может влезть.

Это не означает попрание антидопинговых правил. Назвать WADA объективной инстанцией невозможно после участия в чемпионатах мира и олимпиадах трансов или норвежских «астматиков». Нужен такой международный антидопинговый орган, который будет вне политики.

В связи с этим понятно, когда Соединенные Штаты пытаются сорвать международные спортивные турниры, которые запланированы в России в 2024 году. Об активизации усилий американцев в этом направлении сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Службы внешней разведки РФ.

В числе соревнований, к которым приковано особое внимание из-за рубежа, оказались «Игры будущего» и Игры стран БРИКС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В числе соревнований, к которым приковано особое внимание из-за рубежа, оказались «Игры будущего» и Игры стран БРИКС, которые пройдут в Казани, а также Всемирные игры дружбы, которые примут Москва и Екатеринбург. Разумеется, в первых рядах противников этих состязаний в России будут МОК и WADA. Потому что однополярный спортивный мир в таком случае рухнет.

Так стоит ли удивляться таким вердиктам в отношении Камилы Валиевой, показавшей на соревнованиях самый великий прокат в истории мирового фигурного катания в Санкт-Петербурге в 2021 году на чемпионате России (283 балла по сумме короткой и произвольной программ)?

Враги России «убивают» как спортсменов сильнейших представителей нашей страны. Но мы можем еще на это ответить, поддерживая их. Новые спортивные мировые игры и сообщества, свободные от диктатуры МОК, могут дать шанс таким, как Валиева, и дальше реализовываться как спортсменам.