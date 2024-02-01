«40 минут автобус ждут – это же безобразие!»: за что Минниханов раскритиковал Минтранс

Рустам Минниханов призвал дорожников активнее работать по государственно-частному партнерству

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это был беспрецедентный год для нашей республики»

В прошлом году в Татарстане на строительство и ремонт дорог направили более 248 млрд рублей.

«На эти средства провели огромный объем работ. Это совершенно другие дорожные условия, другой стандарт. Это был беспрецедентный год для нашей республики», – заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Сейчас продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 протяженностью 81 км. Кроме того, идет реконструкция участка этой автодороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Он войдет в транспортный коридор Казань – Екатеринбург.

«Это будет совершенно другая дорога, с новыми возможностями. Уверен, что до конца этого года мы завершим все работы», – сказал руководитель республики.

Очень необходима, по его словам, платная трасса Алексеевское – Альметьевск, которую тоже планируется ввести в этом году.

Что касается Казани, то Минниханов попросил в 2024 году полностью завершить строительство второго этапа Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М7 длиной 7 км. Проезд по этому участку будет платным.

В прошлом году в Татарстане на строительство и ремонт дорог направили более 248 млрд рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Большая работа проводится в Казани по двум вылетным трассам – Горьковскому шоссе и Вознесенскому тракту. На сто процентов надо завершить строительство второго этапа Вознесенского тракта. Это государственно-частное партнерство. Более серьезные ресурсы нужны на Горьковское шоссе. Посмотрим, какие у нас возможности», – заметил он.

Раис РТ призвал дорожников активнее работать по государственно-частному партнерству. По его мнению, многие вопросы можно решить «за счет такого инструмента», особенно в части строительства вылетных магистралей. При этом там, где можно построить щебеночную дорогу, нужно использовать и такой вариант, убежден руководитель республики.

«Например, в населенном пункте живет 20–30 человек. А мы должны там построить дорогу на 70–100 млн рублей. Надо применять более простые решения. Мы сразу все закрыть не сможем, надо экономно относиться. Ничего страшного, если мы сделаем дорогу щебнем, а не четвертой или пятой категории, если в день там десять машин проезжает. Давайте немного скромнее и разумнее к этим вопросам будем подходить», – подчеркнул Раис РТ.

«Снегопад показал, что надо полностью пересмотреть содержание дорог, технологические решения. Министерству нужно определить, как будем решать этот вопрос» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Оказалось, что мы не совсем подготовлены к расчистке дорог от обильного снега»

Обильные снегопады этой зимой показали необходимость технического перевооружения и подготовки специалистов, сказал Минниханов.

«Оказалось, что мы не совсем подготовлены к расчистке дорог от обильного снега. Снегопад показал, что надо полностью пересмотреть содержание дорог, технологические решения. Министерству нужно определить, как будем решать этот вопрос. Хотя 20–30 лет назад такие снегопады были систематическими», – констатировал он.

Раис Татарстана подчеркнул, что усилить работу необходимо не только на трассах, но и на дорогах в населенных пунктах. «В городах, населенных пунктах столкнулись с серьезной проблемой. Очень много жалоб, недовольства, и это правильно. Оправдываться здесь нельзя, это наша задача и обязанность. Надеяться на то, что такое было только в этом году, не стоит», – отметил он.

Руководитель республики добавил, что и снегозадержанием на дорогах «занимаемся плохо, хотя было поручение». «Год показал, что вопрос надо взять в работу. Этот путь мы всегда проходили, но рассчитывать на авось не стоит», – продолжил он.

По словам Минниханова, на трассах должны быть созданы площадки, чтобы при необходимости водители могли там остановиться. Кроме того, на них должен быть организован соответствующий сервис.

От жителей Татарстана поступает много нареканий и жалоб по работе общественного транспорта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«40 минут автобус ждут – это же безобразие»

От жителей Татарстана поступает много нареканий и жалоб по работе общественного транспорта. И тех действий, которые предпринимаются, недостаточно, отметил Раис республики.

«Очень много жалоб. Много организационных вопросов. Общественным транспортом вы плохо занимаетесь. Все любят дороги строить, там видно, что сделано. А здесь-то ничего не видно, кроме проблем. Поэтому давайте усиливайте работу вместе с муниципалитетами. 40 минут автобус ждут – это же безобразие», – заявил Минниханов.

Он сообщил, что в этом году муниципалитеты получат 119 пассажирских автобусов и «они должны работать». Необходимо, по его словам, подобрать опытных водителей и повысить уровень обслуживания пассажиров. «Я считаю, что в работе министерства самый большой провал по общественному транспорту», – заметил Раис РТ.

В связи с этим он поручил Миндортрансу оценить ситуацию с общественным транспортом отдельно по каждому району и городу. «У нас единственный путь – наладить работу общественного транспорта. Мы не сможем построить столько дорог на такое количество транспорта. Никаких дорог не хватит. Эта тема требует серьезной системной работы», – подчеркнул он.

В целом Минниханов положительно оценил работу отрасли и поблагодарил дорожников за их труд. «Попробуйте на улице поработать. А дорожники весь год на улице. В снежную пургу организовать работу очень сложно. Мы высоко это ценим. Но люди от нас требуют, чтобы все было на достойном уровне», – сказал он.

За прошлый год все три аэропорта Татарстана перевезли более 5,8 млн пассажиров Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы превращаемся в крупный авиационный хаб»

За прошлый год все три аэропорта Татарстана перевезли более 5,8 млн пассажиров. По сравнению с 2022 годом пассажиропоток вырос на 25,3%. Только аэропорт Казани обслужил 5 млн человек впервые в истории гражданской авиации региона. И это в два раза больше его проектной мощности.

«Мы превращаемся в крупный авиационный хаб. Растет нагрузка на аэропорт. Поэтому внимательно нужно смотреть на качество обслуживания. И самое главное – новый терминал. В этом году уже должны приступить к его строительству. Будем проводить крупные мероприятия. Конечно, нужна большая стоянка для воздушных судов. Новый перрон нужен и для дальнейшего развития аэропорта. В этом году его надо построить», – отметил Минниханов.

Построить новый перрон международного аэропорта Казани планируется к 1 октября этого года, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Фарит Ханифов: «Мы превращаемся в крупный авиационный хаб. Растет нагрузка на аэропорт» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мастер-план развития аэропорта до 2050 года был принят в 2022 году. Он предусматривает строительство пассажирского и почтово-грузового терминалов, ангара технического обслуживания, а также расширение пассажирского перрона и обновление всей сопутствующей инфраструктуры.

Работы предполагается провести в два этапа. На первом этапе запланированы проектирование и строительно-монтажные работы по перрону, на втором – проектирование и проведение строительно-монтажных работ нового пассажирского терминала.

«В дни проведения БРИКС хотели бы поставить новый подвижной состав»

Фарит Ханифов предложил Рустаму Минниханову рассмотреть вопрос об использовании нового подвижного состава на маршрутах Казань – Нижний Новгород и Казань – Аэропорт в дни проведения значимых мероприятий, в том числе «Игр будущего» и саммита БРИКС. Речь идет об электропоездах переменного тока для обслуживания пассажиров.

«Маршрут Казань – Нижний Новгород идет с опережающим наполнением. По направлению Казань – Аэропорт в дни проведения БРИКС тоже хотели бы поставить новый состав. Может быть, взять его временно», – сказал глава Миндортранса.

В этом году совместно с РЖД планируется строительство четырех железнодорожных платформ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что в этом году совместно с РЖД планируется строительство четырех железнодорожных платформ. В том числе две платформы будут построены на маршруте Казань – Аэропорт, на станциях Госархив и Тихорецкая, по новой технологии быстрого возведения из композитных материалов.

Ханифов также поделился планами по созданию Единого логистического оператора, который объединит железнодорожные, автомобильные и речные грузовые перевозки. Эту работу министерство запланировало на 2024 год совместно с Горьковской и Куйбышевской железными дорогами.

«Предлагается провести комплексное моделирование грузового перевозочного процесса в Нижнекамском узле с последующим созданием Единого логистического оператора. А в дальнейшем организовать взаимодействие всех видов грузовых перевозок по воде, железной дороге, автодорогам», – рассказал он.

«Нам нужна программа по использованию судоходных линий для перевозки грузов»

Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году построил два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Эти суда и одно водоизмещающее судно А217-1 переданы судоходной компании «Флот Республики Татарстан».

Позже, в декабре 2023 года, судостроительный завод и Государственная транспортная лизинговая компания заключили договор на строительство еще двух скоростных «Метеоров-2020». Срок завершения работ – третий квартал этого года. А их закладка состоялась сегодня.

Зеленодольский завод имени Горького в прошлом году построил два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нужно понимать, что у большого количества людей с невысокими доходами есть сады, огороды на берегах водных просторов. Поэтому дебаркадеры, имеющиеся теплоходы нужно привести в порядок. Раньше этому было мало внимания, но в прошлом году неплохо поработали, компанию создали. И эта работа должна быть продолжена», – сказал Минниханов.

Ханифов добавил, что кроме пассажирского флота необходимо развивать и грузоперевозки по реке. Поэтому, по его словам, планируется провести аудит существующих грузовых портов, чтобы максимально использовать потенциал рек. Этот вопрос особенно актуален в летний период, когда железнодорожные пути и автодороги ремонтируются, их пропускная способность уменьшается.

«Использование внутренних водных путей позволит минимизировать логистические и финансовые издержки российских предприятий при вывозе продукции», – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства.

Раис Татарстана согласился с тем, что по воде нужно развивать не только пассажирские, но и грузовые перевозки. «Нам надо иметь программу по использованию судоходных линий для перевозки грузов. Ведь много инертных грузов, которые можно перевозить по воде», – подчеркнул он.