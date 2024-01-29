Москва и Казань — сигнал о доверии: почему Шаймиев вновь стал доверенным лицом Путина

Минтимер Шаймиев сегодня стал доверенным лицом Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

И снова Шаймиев

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала дополнительный список доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина.

В него вошли Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов, заслуженный тренер России Владимир Алекно, который долгое время являлся главным тренером волейбольной команды «Зенит-Казань», и блогер Алина Гималтдинова, входящая в состав Общественного совета при Минмолодежи РТ.

Ранее, напомним, доверенными лицами Путина в Татарстане стали бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, а также основатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» из Татарстана Марат Ильясов и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

Отметим, что Шаймиев уже был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012 и 2018 годах. Ранее же быть доверенным лицом российского лидера Шаймиеву мешал один законодательный препон – ими не могут быть главы субъектов.

После того как руководителем республики стал Рустам Минниханов, эти препоны отпали и Шаймиев стал неизменным доверенным лицом Президента РФ.

Разумеется, в избирательной кампании 2024 года на должность Президента РФ Минтимеру Шаймиеву также было предложено стать доверенным лицом Путина.

Более того, по словам самого Шаймиева, ему предлагали стать доверенным лицом действующего главы государства на федеральном уровне, однако он принял решение вести работу в рамках региона. Здесь и скромность, и ощущение ответственности за Татарстан. Это никуда не уходит.

Очередное назначение Шаймиева доверенным лицом Президента России – это продолжение славной, длительной истории об искренней дружбе и глубоком взаимоуважении Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Как зародилась дружба

К слову, о взаимоотношениях Путина и Шаймиева. Очередное назначение Шаймиева доверенным лицом Президента России – это продолжение славной, длительной истории об искренней дружбе и глубоком взаимоуважении. Чтобы понять, как это все вообще зародилось, обратимся к хронологии и мемуарам.

Итак, 25 июля 1998 года Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Почти год спустя, 9 июля 1999 года, он приехал в Казань, чтобы поменять главу Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан.

Минтимер Шаймиев со свойственным ему гостеприимством на самом высоком уровне встретил дорогого гостя. Как вспоминает Минтимер Шарипович, во время первой встречи у них с Путиным сложились взаимная симпатия друг к другу. Был хороший летний день. Путин и Шаймиев выехали на природу, у них была возможность пообщаться в неформальной обстановке.

«Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай. <...> Как мне тогда показалось, а интуиция меня обычно не подводит, между нами с первой встречи сложились доверительные, деловые отношения», — вспоминал Шаймиев.

Также он рассказал, что во время прощания в аэропорту он подарил Путину командирские часы Чистопольского завода. «А он вдруг снял свои часы и подарил их мне, прямо вот так — с руки. Так что я стал обладателем часов с руки нынешнего Президента России», — сказал Шаймиев.

Именно Шаймиеву Борис Ельцин поведал одним из первых о своем решении передать бразды правления Владимиру Путину Фото: yeltsin.ru

Передача высочайшего доверия

Но самое интересное произошло буквально через несколько дней. Как вспоминает в одной из книг Александр Волошин, бывший тогда руководителем администрации президента, именно Шаймиеву Борис Ельцин поведал одним из первых о своем решении передать бразды правления Владимиру Путину.

Произошло, по словам Волошина, это так. 24 июля 1999 года Президент России Борис Ельцин провел встречу только с ним и Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в Горках. И там, в узком кругу, неожиданно заявил:

«Минтимер Шарипович, ну давайте я вам сейчас скажу одну вещь, но только между нами. А вы мудрый человек, и дальше поступайте как хотите. Итак, это говорит Борис Николаевич в конце июля 1999 года. «Через какое-то время я отправлю в отставку правительство Степашина и Премьер-министром России станет Владимир Владимирович Путин. А потом он станет Президентом Российской Федерации. В общем, это все, что я хотел вам сказать», – говорил, вставая, Борис Николаевич. «Я желаю вам успехов, Минтимер Шарипович», – жмет ему руку, разворачивается и уходит.

Далее в своих воспоминаниях Александр Волошин признается, что до этого момента ничего о личности конкретного преемника не знал. Для него, как и для Шаймиева, кандидатура Путина была неожиданна. То есть об этом знал настолько узкий круг лиц, что даже руководителя президентской администрации (а это один из самых высоких постов в нашей стране) поставили в известность одним из первых, одновременно с Шаймиевым. Все это говорит о запредельном уровне доверия Ельцина к Шаймиеву. Во всяком случае, ни одному из региональных глав личность преемника еще не была известна. Вот так вот, неформально, Ельцин обозначил Шаймиева среди глав регионов как «первого среди равных».

5 августа на встрече с Путиным Ельцин сообщил о том, что хочет назначить его Председателем Правительства России. 9 августа президент Ельцин назначил директора ФСБ Путина первым заместителем и исполняющим обязанности Председателя Правительства Российской Федерации вместо Сергея Степашина. В тот же день в своем телеобращении Ельцин назвал Путина своим преемником.

Один из самых первых своих визитов в регионы Владимир Путин любит вспоминать Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Сабантуй и прогулки по Казани

Разумеется, Путин узнал об этом доверительном жесте Ельцина в отношении Шаймиева. И оценил его должным образом – он всегда относился к личности Шаймиева с уважением. И эта личная «химия» взаимна.

Путин уже 21 марта 2000 года впервые прилетел в Казань в статусе первого лица страны. Буквально за 6 дней до объявления результатов президентских выборов. Тогда Президент Татарстана Минтимер Шаймиев показал Путину улицу Баумана с ее дворами, домами. А также площадку строительства метро, Казанский кремль и даже район Азино.

Один из самых первых своих визитов в регионы Владимир Путин любит вспоминать. Видимо настолько неизгладимое впечатление тогда на него произвела та экскурсия по Казани с Шаймиевым. Так, буквально недавно, на прямой линии в декабре прошлого года, Владимир Путин с ностальгией вспоминал, отвечая на вопрос журналиста «Татар-информа».

«Я помню, мы с Минтимером Шариповичем ходили в дома. Знаете, меня тогда что порадовало? Это домами-то нельзя назвать было — землянки на самом деле. Это было в начале нулевых годов. Землянки в полном смысле этого слова. Но так чистенько! Мы зашли в дом: так прибрано хорошо. У меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и всё содержали на таком уровне», – с теплотой говорил Путин.

Словно желая не расставаться с Татарстаном, Владимир Путин снова посетил Казань уже 24 июля 2000 года Фото: shaimiev.tatarstan.ru

С тех пор все коренным образом преобразилось – Казань стала не городом землянок, а таким, как назвал его Путин еще в 2013 году.

«Я думаю, это один из лучших европейских городов – Казань. Еще лет 10-15 назад это был просто один из заштатных провинциальных российских городов. Сегодня это шикарный европейский город с замечательной инфраструктурой – как транспортной, так и спортивной», – говорил Президент.

Словно желая не расставаться с Татарстаном, Владимир Путин снова посетил Казань уже 24 июля 2000 года, где поучаствовал в Сабантуе в Березовой Роще. Что это, как не демонстрация огромной любви к Татарстану и уважения к личности Шаймиева? Следует понимать, что у только что избранного Президента России было огромное количество дел и его загруженность государственными делами была как никогда высока. И даже в этих условиях выбор Путиным Татарстана для рабочих визитов глубоко симптоматичен.

После того как Президентом Татарстана стал Рустам Минниханов, Владимир Путин всегда при своих частых (по сравнению со всеми другими российскими регионами) визитах в Татарстан демонстрировал знаки уважения к Минтимеру Шаймиеву. Так, во время своего визита в Казань 25 января 2018 года Владимир Путин навестил в больнице приболевшего тогда Минтимера Шаймиева, где пожелал ему здоровья и рассказал о встрече с казанским духовенством. И особенно отметил, какое впечатление на него произвела строящаяся духовная академия.

Можно много говорить об официальном признании Шаймиева. Это и самые высокие ордена в России Фото: kremlin.ru

Доверие – это вечная ценность

Можно много говорить об официальном признании Шаймиева. Это и самые высокие ордена в России. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Труда Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного… Орденоносец, обладатель целой россыпи российских наград. И многое-многое другое в виде официального признания.

Но, как видится, самая главная награда – это уважение друзей, уважение тех, кто ценит за простую мужскую дружбу, основанную на взаимоуважении. Что в современном бездушном мире большая ценность.

Напомним, в ЦИК подали документы 15 кандидатов в президенты, четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов. На данный момент допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ). 28 января ЦИК приняла документы для регистрации кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЦИК России зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента страны.