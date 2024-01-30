Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов: «Ферму закрыли, потом школу, магазин. И всё — через 5 лет деревни не будет»
Как республика будет бороться с засухой, какие есть проблемы из-за сокращения поголовья коров, какая поддержка ждет сельхозпроизводителей, обсудили сегодня на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
«Хотя вложили намного больше, недополучили значительно»
Прошедший год был очень сложным для аграриев из-за жары и засухи. Татарстан смог собрать лишь 3,6 млн тонн зерна и во многом благодаря использованию агротехнологий, заявил Раис республики Рустам Минниханов.
«Мы помним, когда в 2010 году получили 700 тыс. тонн зерна. Засуха была такая же. Мелиорация, использование засухоустойчивых сортов семян, технологий позволили удержаться и обеспечить себя зерном. Хотя вложили намного больше, недополучили значительно. Но могло быть еще хуже. В этом году много снега. Будем просить Всевышнего, чтобы для сельчан были более благоприятные погодные условия», – сказал он.
Минниханов отметил, что сегодня основная задача – успешная организация весенне-полевых работ. И во многом это зависит от качественной подготовки сельхозтехники. Актуальным, по его словам, остается вопрос с запасными частями. «Сегодня 15 организаций в республике изготавливают запчасти, в том числе на импортную технику. Есть те, кто находит возможности работать по параллельному импорту», – заявил Раис РТ.
Он попросил Минпромторг и Минсельхозпрод подумать над тем, как можно организовать работу по производству отечественной техники и запчастей на территории республики. «Из-за засухи и недостатка влаги нам необходимо перестроиться. Эксперты отмечают высокую эффективность комплексных жидких удобрений. Нужно усилить работу по их применению», – продолжил Минниханов.
В связи с этим принято решение о субсидировании 50% покупки техники и оборудования для производства, хранения и внесения жидких удобрений. Кроме того, в этом году субсидии на приобретение удобрений сохранятся – нужно накопить не менее 50 кг действующего вещества.
«Риски большие. Нам надо страховать посевы. Минсельхозпроду совместно со страховыми компаниями необходимо обеспечить постоянное взаимодействие с хозяйствами по вопросу страхования. В условиях засухи большое внимание нужно уделить мелиорации. Но в то же время у нас есть незадействованные гидротехнические сооружения. Здесь надо сформировать программу», – подчеркнул руководитель республики.
«Животноводства нет, значит — работы нет. Работы нет, значит — люди уезжают»
В районах Татарстана, где слабо развито животноводство, наблюдается сокращение населения, заявил Минниханов. «Животноводства нет, значит — работы нет. Работы нет, значит — люди уезжают. Отсюда потери специалистов, которых вернуть обратно будет очень сложно. Ферму закрыли, потом закроется школа, магазин. И всё — через пять лет деревни не будет», — добавил он.
Руководитель республики подчеркнул, что Татарстан остается регионом с высокими объемами производства молока. Так, в прошлом году его было произведено около 2,2 млн тонн. Самые большие показатели у Кукморского, Балтасинского, Сабинского, Атнинского районов — от 300 до 460 тонн молока в сутки.
«Есть и другие районы, которые активно в этом направлении работают, например, Мензелинский. За четыре года инвесторы смогли нарастить здесь производство молока в восемь раз», — заметил Раис РТ.
При этом, по его словам, есть районы, где ситуация только ухудшается. Так, Новошешминский район потерял более 10 тыс. голов коров, Спасский — половину поголовья, Черемшанский — 20%, а Камско-Устьинский сократил стадо на 8 тыс. голов. «В этих районах за последние годы не реализовано ни одного инвестпроекта по животноводству», — констатировал Минниханов.
Он попросил глав этих муниципалитетов проработать пути решения проблемы. По мнению Раиса РТ, если фермы не работают, то надо искать инициативных людей, индивидуальных предпринимателей, которые смогут заставить их функционировать.
«Вопрос поголовья в личном подворье связан с закупочными ценами. Обращаюсь к главам районов, чтобы не было монополизации по закупке молока. Надо следить, какая цена у соседей, какая у вас. Если цены не будем держать под контролем, никакого животноводства в личном подворье не будет», – предупредил он.
На заседании также затронули вопрос о создании Стратегии развития АПК Татарстана до 2030 года. «Это очень важный документ. Нужна хорошая аналитика – куда дальше двигаться. Считаю, что ее надо разработать и принять», – подержал руководитель республики.
«В целом по АПК имеем продукцию почти на 590 млрд рублей»
Татарстан занял пятое место среди регионов России по валовой продукции сельского хозяйства. В прошлом году в республике ее произведено на 289,2 млрд рублей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
«Индекс производства составил 92,1%, хотя за счет роста животноводства удалось сохранить объемы валовой продукции на уровне средних показателей за последние годы. В целом по АПК, включая пищевую промышленность, имеем продукцию почти на 590 млрд рублей. Наша доля в валовом региональном продукте – 6,5%», – отметил докладчик.
Зяббаров подчеркнул, что прошлый год стал для сельхозпроизводителей проверкой на прочность. Им пришлось столкнуться с дефицитом осадков, ростом цен на промышленную продукцию, строительными материалами, удорожанием кредитов. «И все это при снижении цен на сельхозпродукцию», – добавил он.
При этом, по словам министра, в республике население полностью обеспечено основными продуктами питания собственного производства.
Однако в Татарстане на 1,7% снизилась доля прибыльных сельхозпредприятий. «С одной стороны, понятно – это связано с привлечением инвестиций и длинным сроком окупаемости объектов. И объективно выросли затраты, за счет их удорожания. В то же время еще много внутренних резервов у самих хозяйств», – заявил глава Минсельхозпрода.
«Есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота»
Поголовье крупного рогатого скота является главным показателем стабильности и эффективности любого района и хозяйства. За прошлый год в сельхозформированиях оно уменьшилось на 3%, или на 19 тыс. голов, сказал Зяббаров.
«В предыдущие годы мы провели оздоровление стада, выбраковку низкопродуктивных коров. Также было завезено за последние три года 51 тыс. племенных нетелей. При этом в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота», – заметил министр.
По его словам, отрицательная динамика по численности скота наблюдается в 27 районах. Поэтому специалисты Минсельхозпрода выезжали в муниципалитеты, оставили рекомендации с указанием необходимых работ и сроков выполнения. «Однако есть хозяйства, в которых ничего не меняется при повторном обследовании, даже по истечении одного года», – отметил глава Минсельхозпрода.
Он добавил, что за прошлый год к уровню 2022-го Татарстан недополучил 13 тыс. тонн мяса, из которых на птицу приходится 10,8 тыс. тонн. Но республика полностью удовлетворяет повышенный спрос на яйца. В республике выпускается на 30% больше, чем потребляется. В 2023 году производство выросло на 2%. «В текущем году планируем объемы сохранить», – заверил Зяббаров.
Министр сообщил, что Раисом республики принято решение о выделении 20 млн рублей на закупку семян овощей для населения. Это позволит задействовать дополнительно 652 га площадей под овощи и обеспечить самозанятость татарстанцев, особенно пенсионеров.
«Общая господдержка отрасли в 2023 году составила 18,1 млрд рублей. В этом году предусмотрено 18,6 млрд рублей», – заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»