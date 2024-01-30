Минниханов: «Ферму закрыли, потом школу, магазин. И всё — через 5 лет деревни не будет»

Рустам Минниханов: «Прошедший год был очень сложным для аграриев из-за жары и засухи»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хотя вложили намного больше, недополучили значительно»

Прошедший год был очень сложным для аграриев из-за жары и засухи. Татарстан смог собрать лишь 3,6 млн тонн зерна и во многом благодаря использованию агротехнологий, заявил Раис республики Рустам Минниханов.

«Мы помним, когда в 2010 году получили 700 тыс. тонн зерна. Засуха была такая же. Мелиорация, использование засухоустойчивых сортов семян, технологий позволили удержаться и обеспечить себя зерном. Хотя вложили намного больше, недополучили значительно. Но могло быть еще хуже. В этом году много снега. Будем просить Всевышнего, чтобы для сельчан были более благоприятные погодные условия», – сказал он.

Минниханов отметил, что сегодня основная задача – успешная организация весенне-полевых работ. И во многом это зависит от качественной подготовки сельхозтехники. Актуальным, по его словам, остается вопрос с запасными частями. «Сегодня 15 организаций в республике изготавливают запчасти, в том числе на импортную технику. Есть те, кто находит возможности работать по параллельному импорту», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов попросил Минпромторг и Минсельхозпрод подумать над тем, как можно организовать работу по производству отечественной техники и запчастей на территории республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он попросил Минпромторг и Минсельхозпрод подумать над тем, как можно организовать работу по производству отечественной техники и запчастей на территории республики. «Из-за засухи и недостатка влаги нам необходимо перестроиться. Эксперты отмечают высокую эффективность комплексных жидких удобрений. Нужно усилить работу по их применению», – продолжил Минниханов.

В связи с этим принято решение о субсидировании 50% покупки техники и оборудования для производства, хранения и внесения жидких удобрений. Кроме того, в этом году субсидии на приобретение удобрений сохранятся – нужно накопить не менее 50 кг действующего вещества.

«Риски большие. Нам надо страховать посевы. Минсельхозпроду совместно со страховыми компаниями необходимо обеспечить постоянное взаимодействие с хозяйствами по вопросу страхования. В условиях засухи большое внимание нужно уделить мелиорации. Но в то же время у нас есть незадействованные гидротехнические сооружения. Здесь надо сформировать программу», – подчеркнул руководитель республики.

Руководитель республики подчеркнул, что Татарстан остается регионом с высокими объемами производства молока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Животноводства нет, значит — работы нет. Работы нет, значит — люди уезжают»

В районах Татарстана, где слабо развито животноводство, наблюдается сокращение населения, заявил Минниханов. «Животноводства нет, значит — работы нет. Работы нет, значит — люди уезжают. Отсюда потери специалистов, которых вернуть обратно будет очень сложно. Ферму закрыли, потом закроется школа, магазин. И всё — через пять лет деревни не будет», — добавил он.

Руководитель республики подчеркнул, что Татарстан остается регионом с высокими объемами производства молока. Так, в прошлом году его было произведено около 2,2 млн тонн. Самые большие показатели у Кукморского, Балтасинского, Сабинского, Атнинского районов — от 300 до 460 тонн молока в сутки.

«Есть и другие районы, которые активно в этом направлении работают, например, Мензелинский. За четыре года инвесторы смогли нарастить здесь производство молока в восемь раз», — заметил Раис РТ.

При этом, по его словам, есть районы, где ситуация только ухудшается. Так, Новошешминский район потерял более 10 тыс. голов коров, Спасский — половину поголовья, Черемшанский — 20%, а Камско-Устьинский сократил стадо на 8 тыс. голов. «В этих районах за последние годы не реализовано ни одного инвестпроекта по животноводству», — констатировал Минниханов.

По мнению Раиса РТ, если фермы не работают, то надо искать инициативных людей, индивидуальных предпринимателей, которые смогут заставить их функционировать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он попросил глав этих муниципалитетов проработать пути решения проблемы. По мнению Раиса РТ, если фермы не работают, то надо искать инициативных людей, индивидуальных предпринимателей, которые смогут заставить их функционировать.

«Вопрос поголовья в личном подворье связан с закупочными ценами. Обращаюсь к главам районов, чтобы не было монополизации по закупке молока. Надо следить, какая цена у соседей, какая у вас. Если цены не будем держать под контролем, никакого животноводства в личном подворье не будет», – предупредил он.

На заседании также затронули вопрос о создании Стратегии развития АПК Татарстана до 2030 года. «Это очень важный документ. Нужна хорошая аналитика – куда дальше двигаться. Считаю, что ее надо разработать и принять», – подержал руководитель республики.

Марат Зяббаров подчеркнул, что прошлый год стал для сельхозпроизводителей проверкой на прочность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В целом по АПК имеем продукцию почти на 590 млрд рублей»

Татарстан занял пятое место среди регионов России по валовой продукции сельского хозяйства. В прошлом году в республике ее произведено на 289,2 млрд рублей, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Индекс производства составил 92,1%, хотя за счет роста животноводства удалось сохранить объемы валовой продукции на уровне средних показателей за последние годы. В целом по АПК, включая пищевую промышленность, имеем продукцию почти на 590 млрд рублей. Наша доля в валовом региональном продукте – 6,5%», – отметил докладчик.

Зяббаров подчеркнул, что прошлый год стал для сельхозпроизводителей проверкой на прочность. Им пришлось столкнуться с дефицитом осадков, ростом цен на промышленную продукцию, строительными материалами, удорожанием кредитов. «И все это при снижении цен на сельхозпродукцию», – добавил он.

При этом, по словам министра, в республике население полностью обеспечено основными продуктами питания собственного производства.

Однако в Татарстане на 1,7% снизилась доля прибыльных сельхозпредприятий. «С одной стороны, понятно – это связано с привлечением инвестиций и длинным сроком окупаемости объектов. И объективно выросли затраты, за счет их удорожания. В то же время еще много внутренних резервов у самих хозяйств», – заявил глава Минсельхозпрода.

Поголовье крупного рогатого скота является главным показателем стабильности и эффективности любого района и хозяйства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота»

Поголовье крупного рогатого скота является главным показателем стабильности и эффективности любого района и хозяйства. За прошлый год в сельхозформированиях оно уменьшилось на 3%, или на 19 тыс. голов, сказал Зяббаров.

«В предыдущие годы мы провели оздоровление стада, выбраковку низкопродуктивных коров. Также было завезено за последние три года 51 тыс. племенных нетелей. При этом в республике есть хозяйства, которые целенаправленно сократили поголовье крупного рогатого скота», – заметил министр.

По его словам, отрицательная динамика по численности скота наблюдается в 27 районах. Поэтому специалисты Минсельхозпрода выезжали в муниципалитеты, оставили рекомендации с указанием необходимых работ и сроков выполнения. «Однако есть хозяйства, в которых ничего не меняется при повторном обследовании, даже по истечении одного года», – отметил глава Минсельхозпрода.

Министр сообщил, что Раисом республики принято решение о выделении 20 млн рублей на закупку семян овощей для населения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он добавил, что за прошлый год к уровню 2022-го Татарстан недополучил 13 тыс. тонн мяса, из которых на птицу приходится 10,8 тыс. тонн. Но республика полностью удовлетворяет повышенный спрос на яйца. В республике выпускается на 30% больше, чем потребляется. В 2023 году производство выросло на 2%. «В текущем году планируем объемы сохранить», – заверил Зяббаров.

Министр сообщил, что Раисом республики принято решение о выделении 20 млн рублей на закупку семян овощей для населения. Это позволит задействовать дополнительно 652 га площадей под овощи и обеспечить самозанятость татарстанцев, особенно пенсионеров.

«Общая господдержка отрасли в 2023 году составила 18,1 млрд рублей. В этом году предусмотрено 18,6 млрд рублей», – заключил он.