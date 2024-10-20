Топ-5 новых дорог в Татарстане: по каким трассам откроют движение в этом году

До конца этого года завершится строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Мост через Каму у Нижнекамска готов более чем на 90%

До конца этого года завершится строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Он станет частью скоростного маршрута Москва — Казань — Екатеринбург, который создается по поручению Президента России Владимира Путина.

Это будет четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, в состав которой войдут 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 разноуровневых пересечений.

Основные строительные работы уже завершены на участке с 26-го по 55-й км – здесь уложен асфальтобетон. Осталось установить электроосвещение, барьерное ограждение, дорожные знаки, шумозащитные экраны, защитные ограждения от диких животных, а также нанести разметку.

Основной объект обхода – мост через Каму длиной 1,3 км. Это будет самое протяженное искусственное сооружение скоростного маршрута. Работы по его строительству завершены более чем на 90%. На эстакадной части мостостроители уже укладывают дорожное покрытие.

Основной объект обхода – мост через Каму длиной 1,3 км Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Обход поможет вывести транзитный транспорт из Нижнекамска и Набережных Челнов, разгрузив дорожную сеть агломераций. Благодаря новой дороге время в пути из Казани в Нижнекамск сократится почти на час.

Проезд по трассе Алексеевское – Альметьевск сэкономит час времени

В этом году будет достроена платная автодорога Алексеевское – Альметьевск в составе трассы Шали (М7) – Бавлы (М5). Проект станет частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Протяженность четырехполосной дороги Алексеевское — Альметьевск составит 145 км. Она проходит по территории Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов.

В этом году будет достроена платная автодорога Алексеевское – Альметьевск Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На трассе будет 33 путепровода и девять мостов (через реки Тиганка, Шенталка, Малый Черемшан, Чебоксарка, Секинесь, Сульча, Большая Каменка, Шешма, мостовое сооружение через реку Багряжку). Кроме того, появятся две развязки. Трасса будет полностью освещена.

Проезд по ней планируют сделать безбарьерным – по технологии «свободный поток». То есть въезд машин будет фиксироваться автоматически с помощью специальной системы.

Ориентировочное время в пути из Алексеевского в Альметьевск при максимальной скорости 120 км/ч составит чуть более часа. По сравнению с дорогой Казань – Оренбург проезд по ней сэкономит от 50 минут до часа.

Пропускная способность Горьковского шоссе вырастет в два раза

Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани, по информации мэрии столицы Татарстана, планируют завершить в ноябре. После расширения дороги протяженностью 11,5 км с четырех до шести полос ее пропускная способность увеличится в два раза – до 11 тыс. машин в час.

Реконструкцию Горьковского шоссе в Казани, по информации мэрии столицы Татарстана, планируют завершить в ноябре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

От улицы Музыкальной до трассы М7 «Волга» не будет светофоров, что тоже поможет избежать пробок. А для пешеходов на Горьковском шоссе построены шесть надземных и три подземных пешеходных перехода, реконструирован один подземный переход.

Здесь также предусмотрели три разворотные петли в разных уровнях, тоннель и эстакаду. Кроме того, впервые в республике строится трехуровневая развязка. Она расположена на месте Горьковского кольца.

На всем протяжении магистрали будет широкий тротуар и 1,5-метровая велодорожка.

В Казани большим подспорьем в решении проблемы автомобильных пробок стало открытие первого этапа Вознесенского тракта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Протяженность Вознесенского тракта увеличится до 12 км

До конца этого года планируется завершить строительство второго, платного участка Вознесенского тракта в Казани. Об этом заявил ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием к Государственному Совету РТ.

«В Казани большим подспорьем в решении проблемы автомобильных пробок стало открытие первого этапа Вознесенского тракта и дороги от улицы Несмелова до жилого комплекса “Серебряный бор”», – сказал он.

Второй этап – дорога от проспекта Победы до трассы М7 длиной 8 км. Движение по первому этапу, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, открыли в прошлом году, его протяженность – около 4 км. Общая длина шестиполосной трассы после запуска второго этапа достигнет около 12 км.

Второй этап Вознесенского тракта – дорога от проспекта Победы до трассы М7 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вознесенский тракт – дублер перегруженного Мамадышского тракта. Он станет пятой вылетной магистралью Казани.

Обход села Сокуры планируют построить на год раньше срока

В конце прошлого года в Татарстане началась реконструкция участка трассы Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры. Новая шестикилометровая дорога пройдет в обход населенных пунктов. Ожидается, что она выведет транзитный транспорт из села и снизит остроту проблемы заторов в Лаишевском районе.

Реконструируется участок автодороги с 20-го по 43-й километр. Он будет расширен до четырех полос. Кроме того, здесь построят четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда, шесть путепроводов, два моста через Мешу и Каипку и один переезд для сельхозтехники.

В конце прошлого года в Татарстане началась реконструкция участка трассы Казань – Оренбург Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Сейчас на объекте ведутся земляные работы, они выполнены на 60%. Наибольший объем работ приходится на участок, где строится обход.

На отрезке реконструкции рабочие делают основание дорожной одежды и укладывают асфальтобетонное покрытие. Уже уложено более 80 тыс. тонн асфальтобетона нижнего слоя покрытия.

Завершить все работы планируется на год раньше установленного срока – в октябре 2026 года.