ДОСААФ Татарстана передал оборудование волонтерам Верхнеуслонского района

ДОСААФ Татарстана продолжает активно поддерживать волонтерское движение республики. Недавно общественная организация передала оверлок для нужд местных инициатив в Верхнеуслонском районе. Оборудование предназначено для серебряных волонтеров села Куралово, которые занимаются пошивом одежды для участников СВО и постельного белья для госпиталей.

Торжественная передача оборудования состоялась в присутствии главы района Евгения Варакина, представителей ДОСААФ и руководителя координационного центра Верхнеуслонского района Лидии Котковой.

Серебряные волонтеры Куралово с самого начала СВО проявили себя как неравнодушные и активные участники социнициатив. Благодаря новому оборудованию они смогут значительно повысить качество своей продукции и увеличить объемы помощи.

Глава района выразил благодарность ДОСААФ за поддержку и подчеркнул значимость таких инициатив.

«Совместными усилиями мы можем сделать больше для тех, кто нуждается в нашей помощи. Этот оверлок станет еще одним инструментом для реализации важных проектов, направленных на поддержку наших ребят в зоне специальной военной операции», – отметил Евгений Варакин.

Представители ДОСААФ, в свою очередь, отметили, что поддержка волонтеров остается приоритетной задачей организации: «Мы рады видеть, как наши инициативы помогают людям реализовывать добрые дела и вносить вклад в общее благо».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого