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На Халитова в Казани из-за брошенных авто встали троллейбусы двух маршрутов
На одной из улиц Советского района Казани приостановлено движение троллейбусов маршрутов №7, 13 из-за брошенных под контактной сетью автомобилей. Об этом информируют в «Метроэлектротрансе».
«Из-за брошенных автомобилей на улице Халитова приостановлено движение троллейбусного маршрута №7, 13», – указано в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, руководство предприятия сообщило об инциденте в городскую Госавтоинспекцию.
UPD(14.57). Движение восстановлено.
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