На Халитова в Казани из-за брошенных авто встали троллейбусы двух маршрутов

На одной из улиц Советского района Казани приостановлено движение троллейбусов маршрутов №7, 13 из-за брошенных под контактной сетью автомобилей. Об этом информируют в «Метроэлектротрансе».



«Из-за брошенных автомобилей на улице Халитова приостановлено движение троллейбусного маршрута №7, 13», – указано в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, руководство предприятия сообщило об инциденте в городскую Госавтоинспекцию.

UPD(14.57). Движение восстановлено.