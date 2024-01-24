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Происшествия 24 января 2024 13:31

На Халитова в Казани из-за брошенных авто встали троллейбусы двух маршрутов

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На Халитова в Казани из-за брошенных авто встали троллейбусы двух маршрутов

На одной из улиц Советского района Казани приостановлено движение троллейбусов маршрутов №7, 13 из-за брошенных под контактной сетью автомобилей. Об этом информируют в «Метроэлектротрансе».

«Из-за брошенных автомобилей на улице Халитова приостановлено движение троллейбусного маршрута №7, 13», – указано в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, руководство предприятия сообщило об инциденте в городскую Госавтоинспекцию.

UPD(14.57). Движение восстановлено.

#троллейбусный маршрут
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