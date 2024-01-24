Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Более 1 млн тонн снега выпало за неделю на дороги первой и второй категорий в Казани
За неделю только на дороги первой и второй категорий в Казани выпало больше 1 млн тонн осадков. Об этом сообщает мэрия Казани по итогам выездного штаба по ликвидации последствий снегопада в Ново-Савиновском районе.
С качеством уборки дорог ознакомился мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Для сравнения, за всю зиму в предыдущие годы со всей территории Казани вывозилось по 650-900 тыс. тонн снега.
«С начала действия плана „Буран“, объявленного 17 января, с территории города вывезли 236 тысяч тонн снега, из них 41,3 тыс. тонн за прошедшие сутки. Для обработки дорог использовали 7 тыс. тонн противогололедных материалов», — говорится в сообщении.
Сегодня в городе продолжалась расчистка полос общественного транспорта, внутриквартальных проездов, подъездов к соцучреждениям и торговым точкам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»