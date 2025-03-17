«Дорогами дедов к мирной жизни»: 52-летний Малой из Нурлата восстанавливается после СВО

Прошел год с тех пор, как ветеран боевых действий Рифат Мифтахов завершил службу в зоне специальной военной операции. Но даже после возвращения в Нурлат он продолжает поддерживать связь с боевыми товарищами.

Когда в 2022 году началась частичная мобилизация, Рифат Мифтахов не стал ждать повестки, сам пришел в военкомат и попросил отправить его в зону боевых действий. По его словам, для него это был осознанный выбор, связанный с семейной историей.

«Оба моих деда воевали, один погиб, а другой, пройдя путь от рядового до майора, вернулся домой. В его честь названа одна из улиц в нашем городе, – рассказал Мифтахов. – Я хотел пройти их дорогами, прочувствовать, что значит защищать Родину».

У Рифата три дочери, что, утверждает он, тоже повлияло на его решение. «Родину нужно защищать, чтобы наши дети жили в мире», – сказал татарстанец.

Служил житель Нурлата в 430-м полку. Позывной Малой получил из-за легкой иронии товарищей: в свои 52 года он был старше многих сослуживцев.

Пройдя боевое слаживание, воевал на Южно-Донецком направлении. В ноябре 2023 года прямо на передовой был награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

Рифат Мифтахов признается, что адаптация к мирным будням после увольнения со службы по возрасту оказалась не самой легкой. Первое время было сложно привыкнуть к тишине после постоянного напряжения на передовой. Помогли семья, близкие и внимание со стороны общества.

«Недавно я прошел реабилитацию в Волгограде. Минобороны выделило путевку. Очень хорошее отношение к ветеранам: грязелечение, фитотерапия, физкультура, лечение суставов. Даже экскурсию на Мамаев курган организовали – гиды рассказывали о битве за Сталинград с таким воодушевлением, что мы будто заново переживали эти события», – рассказал он.

Не остается без внимания и семья ветерана. Старшие дочери Азалия и Элина окончили школу, а младшая, Амина, учится в 8-м классе. Она обеспечена бесплатным питанием, регулярно посещает республиканскую елку в Казани, занимается в художественной студии школы искусств «Сэлэт» – также на бесплатной основе.

«Пока я был на фронте, супругу Энессу тоже поддерживали: приглашали на встречи для жен бойцов, различные мероприятия. Все это очень ценно», – подчеркнул Рифат.

О программах поддержки участников спецопераии он узнал из СМИ, но лично обратился в фонд «Защитники Отечества» в Нурлате только после возвращения из реабилитационного центра.

«Мы поставили его на социальное сопровождение, теперь он может обратиться к нам в любой момент», – пояснила социальный координатор фонда Татьяна Ахметзянова.

Вскоре Рифат Мифтахов снова отправится на работу – он трудится вахтовым методом на Севере. Он постепенно привыкает к мирной жизни, но пережитое останется с ним навсегда.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.