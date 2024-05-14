Дополнительные электрички из Казани в аэропорт назначат в дни проведения KazanForum

Дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт назначены на период проведения форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Поезд №7602 из Казани в аэропорт 15, 16 и 17 мая отправится в 11.30 и прибудет в 12.00.

Электричка №7603 сообщением Аэропорт — Казань 15, 16, 17, 18 и 19 мая будет отправляться в 19.47 и прибывать в 20.13.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Татарстане с 14 по 19 мая. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что обсудят на форуме в этом году. Приветствие его участникам и гостям направил Президент РФ Владимир Путин. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести KazanForum и «Изге Болгар жыены» на высоком уровне.