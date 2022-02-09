«Допинг во всех видах спорта»: Лайшев высказался о скандале с российскими фигуристами

Ренат Лайшев, президент школы «Самбо-70», где занимаются российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова в группе Этери Тутберидзе прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» допинговый скандал вокруг российских спортсменов.

«Мы переживали за них и переживаем. Такая ответственность, я не верю что наши ребята могли позволить себе так подвести команду. Допинг применяют во всех видах спорта без исключения. Он на многие функции влияет - координацию, собранность. Не каждый день чувствуешь себя в спортивной форме. Проснулся и не в форме. Во всех видах спорта допинг не исключается. Но не хочется думать о плохом. Главное, чтобы опять политика не влезла в это дело», — заявил Лайшев.

Ранее стало известно, что Валиева и еще три фигуриста не вышли на тренировку на фоне допингового скандала.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире по фигурному катанию. А Камила Валиева завершила турнир уверенной победой в произвольной программе среди женщин-одиночниц.