«Донести истину»: Кадыров опубликовал статью об отношениях России и Запада



Глава Чечни Рамзан Кадыров написал статью «Крах однополярного мира», в которой отразил свое видение ситуации отношений России и стран Запада. Цель статьи — «донести до общества истину». Материал опубликован в Telegram-канале главы Чечни.

«В этой статье, ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт, как представитель народа, вынужденного пройти через семь кругов ада, я постараюсь донести Вам, мой дорогой читатель, что сейчас происходит на политической карте мира», — написал руководитель Чеченской Республики.

В частности, Рамзан Кадыров заявил, что в свое время чеченский народ испытал на себе весь арсенал коварных действий Запада и был использован Западом в попытке развала России. Затем, по его словам, оружием против России стала Украина.

«Заокеанские „друзья“ Украины навязчиво рисовали радужные перспективы, усиливая внутри местного социума антироссийские настроения. Нацистское отребье, опьяненное человеконенавистнической идеологией времен Второй мировой войны, все громче и громче заявляли о себе, беспрерывно и неустанно выливая ушаты грязи на Россию, без бескорыстной помощи которой никогда бы не состоялась украинская государственность», — рассказал о собственном понимании предыстории конфликта Кадыров.

Глава Чечни добавил, что, на его взгляд, украинским властям стоит признать поражение. «Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с Президентом России, признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ», — обратился он к Президенту Украины.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.