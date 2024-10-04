«Домашняя лапша для сына»: мать бойца СВО начала готовить еду для военных

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Группа жительниц села Адав-Тулумбаево Буинского района Татарстана начала готовить домашнюю еду для военнослужащих. Вместе готовят сухие супы, травяные чаи, чак-чак. Инициатор группы Диля Рахимова оборудовала в своем дворе небольшой цех.

Сегодня односельчанки Зухра, Гульчачак, Люция, Фания, Гулира, Дания, Диля и Альбина фасовали в пакеты сухие супы из сушеных овощей и чаи. А чак-чак они испекли накануне и уложили в 50 упаковок. На столе в банках и каши с мясом. Они готовятся по специальному рецепту хозяйки. Вначале она их тушит и дегустирует сама.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Кладет в полулитровые банки приправу, мясо птицы мелкими кусками, крупу и ставит в духовку. Получается вкусно, женщины готовят такие каши в большом количестве.

Диля апа сквозь слезы вспомнила день проводов сына.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

«Он у меня работал на Карлинском мясокомбинате. На специальную военную операцию был призван во время частичной мобилизации. Как и каждой маме, мне хочется накормить его домашней едой. Спасибо и дочери, и зятю, они часто ездят к нему. Вначале даже не знали, что сыну отправить. Брали продукты долгого хранения. Со временем начали отправлять домашнюю лапшу. Со слов сына узнали, что из Балтасинского района прислали очень вкусные сухие супы. Мы сразу заинтересовались тем, как они их делают», — рассказала она.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Дочь Гузель узнала у балтасинцев рецепт сухого овощного супа, даже привезла для образца. Особенно понравились порции с мясом. Но ведь не будешь готовить только для одного сына Ильхама — так Диля приобрела электросушилку, начала сушить куриную грудку, овощи. Весть о том, чем занимается мама бойца, быстро распространилась по деревне. Жители Адав-Тулумбаева приняли решение объединить усилия.

«Народ у нас сплоченный. Когда узнали о намерении Дили отправлять в зону СВО домашнюю еду, решили помочь. Никого не пришлось уговаривать: кто-то начал помогать деньгами, кто-то продуктами. Сердце согревали слова ребят, находящихся в блиндажах и окопах, что наши супы и чаи очень вкусные», — заметила Зухра Ибрагимова.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Сплоченность жителей деревни доказывает и тот факт, что на днях сельчане приобрели для участников СВО аппарат стоимостью более 120 тыс. рублей. Сумму собрали за два дня.

Сухие супы мамы Дили уже успели дойти до сына и его сослуживцев. Ильхам и его товарищи остались благодарными каждому, кто внес свою лепту в это кулинарное дело.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

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Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой