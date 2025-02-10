«Высокий боевой дух ребят порадовал»: глава Арского района побывал в зоне СВО

Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев в четвертый раз съездил к землякам, выполняющим боевые задачи в специальной военной операции.

«Наша последняя поездка отличается от предыдущих. Всем известно, что 2025 год был объявлен Президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] Годом защитника Отечества. Мы открыли этот год отправкой гуманитарной колонны, подготовленной для наших земляков, участвующих в специальной военной операции», — прокомментировал свою поездку глава муниципалитета.

Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в формирование этой колонны. Особенно его порадовала сплоченность жителей.

«С нами также ездили руководители хозяйств Рауф Гилязетдинов, Айдар Сабиров, Радиф Закирзянов, глава Новокинерского сельского поселения Агзам Гайфуллин, глава Новокишитского сельского поселения Фаяз Ахмадуллин, волонтеры Ильнур Яруллин, Рашат Салихзянов, Гарифулла Ахметгалиев. Ильнур Яруллин постоянно ездит в зону специальной военной операции, он уже многократно был там. Также высокую активность проявляют новокинерцы, они были и в составе гуманитарной колонны», — сказал он.

На этот раз татарстанцы доставили и передали машины «ГАЗ-66», «Шевроле-Нива» и «УАЗ».

«По пути обратили внимание на улучшение состояния дорог. Наши земляки встретили нас радостно. Мы ознакомились с условиями их жизни. Настроение у ребят хорошее, они понимают свои задачи. Мы также встретились с их командирами, побывали в четырех госпиталях, оставили привезенные вещи и продукты. По словам ребят, у них все есть, но блюда, приготовленные дома, дарят им домашнее тепло. Они попросили передать привет жителям района и выразить свою благодарность», — сказал Ильшат Нуриев.

В это время многие земляки были на боевых задачах, поэтому встретиться со всеми не удалось. Однако командиры заверили, что все им передадут, как только появится такая возможность. «Позже они прислали нам видеоотчет», — отметил глава района.

«Высокий боевой дух ребят нас порадовал, — выразил свое мнение руководитель общества „Корсинский МТС“ Рауф Гилязетдинов. — Они говорят, что приезд земляков придает им силы. Ребята делают все возможное, чтобы улучшить условия своего проживания и приблизить день победы. Мы убедились, что наша помощь им очень нужна».

«Увиденное произвело сильное впечатление, — отметил руководитель хозяйства „Казанка“ Айдар Сабиров. — Увидев нас, земляки обрадовались. Они не жалуются. У нас сложилось впечатление, что дисциплина у них строгая. Посетили лагерь для беженцев. На освобожденных территориях жизнь налаживается. Я вернулся с мыслью, что надо продолжать помогать и морально, и материально».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильяса Фаттахова.