«Дома ждет девушка. Цель одна — победа»: работник суши-бара ушел на СВО

На фото: Ильнур Иванов с другом Тагиром / Фото: Гульсины Закиевой

На днях у бойца Ильнура Иванова закончился контракт, и он вернулся в краткосрочный отпуск на малую родину. Впрочем, скоро он вновь вернется на боевые позиции. Военный рассказал, почему заключил контракт, кем работал и кто его ждет на родине.

«Я хотел помочь матери. С 14 лет работаю. Сначала работал на автомойке. После 9-го класса поступил в Арский агропромышленный колледж. В 18 лет бросил учебу и устроился на завод в Казани. В августе 2023 года заключил контракт и уехал в зону специальной военной операции. 16 августа доехали. Сначала прошли обучение в полигоне. Затем — передовая. В этом году стал ефрейтором. За проявленную отвагу дважды был награжден медалью. Срок контракта вышел, вернулся в краткосрочный отпуск. Я только с передовой», — отметил он.

Ильнур Иванов из Арска. До седьмого класса учился в Арской школе №3, затем продолжил обучение в Арской школе №6. Его отец Алексей участвовал в боевых действиях в Чечне, был контужен. Он трагически погиб, когда сыну было три года. Ильнура воспитывали мама и бабушка. У него есть сестра и брат.

Бабушка Хадича, узнав, что Ильнур заключил контракт и уехал на специальную военную операцию, упала в обморок. «Только лекарствами привели в сознание, — рассказала она. — Никому ничего не сказал. Пошел и заключил контракт. Мы узнали об этом только перед его отъездом».

Ильнур пояснил, что контракт продлевается автоматически. «Приехал на 14 дней. Снова уеду. Я уже привык. Там все свои. Правда, приходится один — три месяца бывать на передовой, это нелегко, но наша цель — победа», — сказал боец.

На передовой татарстанец получил позывной Суши, так как до ухода на СВО работал в суши-баре. Оттуда он и ушел в зону специальной военной операции.

Суши сообщил, как обстоят дела с шефской помощью. «Получаем и именные посылки, и гуманитарную помощь привозят. Спасибо организаторам этого доброго дела. Очень нужны и маскировочные сети», — поблагодарил он.

На родине Ильнура ждет девушка. Ее зовут Настя. «Она из Вятских Полян. Учится в Арском педагогическом колледже. Встречаемся уже три года», — поделился боец.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру