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«Дома ждет девушка. Цель одна — победа»: работник суши-бара ушел на СВО
На днях у бойца Ильнура Иванова закончился контракт, и он вернулся в краткосрочный отпуск на малую родину. Впрочем, скоро он вновь вернется на боевые позиции. Военный рассказал, почему заключил контракт, кем работал и кто его ждет на родине.
«Я хотел помочь матери. С 14 лет работаю. Сначала работал на автомойке. После 9-го класса поступил в Арский агропромышленный колледж. В 18 лет бросил учебу и устроился на завод в Казани. В августе 2023 года заключил контракт и уехал в зону специальной военной операции. 16 августа доехали. Сначала прошли обучение в полигоне. Затем — передовая. В этом году стал ефрейтором. За проявленную отвагу дважды был награжден медалью. Срок контракта вышел, вернулся в краткосрочный отпуск. Я только с передовой», — отметил он.
Ильнур Иванов из Арска. До седьмого класса учился в Арской школе №3, затем продолжил обучение в Арской школе №6. Его отец Алексей участвовал в боевых действиях в Чечне, был контужен. Он трагически погиб, когда сыну было три года. Ильнура воспитывали мама и бабушка. У него есть сестра и брат.
Бабушка Хадича, узнав, что Ильнур заключил контракт и уехал на специальную военную операцию, упала в обморок. «Только лекарствами привели в сознание, — рассказала она. — Никому ничего не сказал. Пошел и заключил контракт. Мы узнали об этом только перед его отъездом».
Ильнур пояснил, что контракт продлевается автоматически. «Приехал на 14 дней. Снова уеду. Я уже привык. Там все свои. Правда, приходится один — три месяца бывать на передовой, это нелегко, но наша цель — победа», — сказал боец.
На передовой татарстанец получил позывной Суши, так как до ухода на СВО работал в суши-баре. Оттуда он и ушел в зону специальной военной операции.
Суши сообщил, как обстоят дела с шефской помощью. «Получаем и именные посылки, и гуманитарную помощь привозят. Спасибо организаторам этого доброго дела. Очень нужны и маскировочные сети», — поблагодарил он.
На родине Ильнура ждет девушка. Ее зовут Настя. «Она из Вятских Полян. Учится в Арском педагогическом колледже. Встречаемся уже три года», — поделился боец.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой.
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