«Должны стараться ради мира»: 87-летняя пенсионерка перечислила 80 тыс. рублей для СВО

Когда была объявлена спецоперация, жительница Лениногорска не смогла остаться в стороне. Познавшая тяготы Великой Отечественной войны, Нонна Совка стала волонтером.

Жительница Татарстана родилась 16 февраля 1937 года в Астрахани. В 10-летнем возрасте ее мама, Дора Григорьевна, в надежде хоть как-то выжить в послевоенные годы, увезла дочь к родственникам в Хвалынск (Духовницкое) Саранской области.

«Несколько дней, проведенных в пути на поезде, у нас с мамой не было ни крошки хлеба во рту. Поэтому вкус маленькой вареной картошки и пол стакана молока в гостях у родни я не забуду никогда. Нас побоялись накормить сразу досыта, потому что мы были уже распухшие от голода, обильная пища могла только навредить, усугубить наше положение», — объясняет Нонна Совка.

После семилетки в Духовницком, Нонна закончила Саратовский нефтепромысловый техникум, поэтому была уверена, что образование важно для человека.

«Вступительных экзаменов тогда было пять, почти все я сдала на отлично, была рада, так как своего „угла“ у нас с мамой не было, мне предоставили тогда комнату в общежитии», — вспоминает Нонна Петровна.

После окончания техникума Нонна получила распределение в Лениногорск. В 1957 году она и ее мама впервые увидели Лениногорск, который стал для них родным на всю жизнь. Родным для Нонны стал и ремзавод, которому она посвятила 30 лет своей трудовой деятельности, а потом еще 5 лет нефтяной организации.

«На заводе мы изготавливали детали и металлоконструкции, которые экспортировались в такие страны, как Ливия, Иран, Ирак. Гордились своим вкладом в промышленность», — рассказывает ветеран труда, которая была награждена бронзовой медалью ВДНХ.

Сегодня Нонна Петровна Совка — участник Лениногорского горрайсовета ветеранов войны и труда. Она обратилась к председателю совета ветеранов Анатолию Кондратьеву с желанием помочь и внести свой вклад в приближение Победы.

«Очень хочу помочь нашим солдатам избавить землю от врагов. Всё самое необходимое у меня есть: крыша над головой, одежда, еда», — рассуждает женщина.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Помогать по хозяйству к Нонне Петровне приходит работник социальной защиты Наталья Портняжкина, зять которой служит на СВО в Херсонской области. Для него пенсионерка также передала деньги. Так Нонна Петровна перечислила около 80 тысяч рублей.

«Я видела много нужды, поэтому сейчас от всей души хочу помогать людям. Мир и свобода — вот ради чего мы должны стараться!», – убеждена женщина.

На днях Лениногорский совет ветеранов навестил жителей Курска, проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчинам подарили телевизор, а женщинам — холодильник. Подарки были приобретены за счет средств, которые собрали волонтеры, в том числе ветераны ООО «ЛенРемСервис», ветераны Лениногорского отделения полиции: Минсагит Нафиков, Наиль Сайдашев, Миншакир Нуриев и многие другие.

В ответ куряне выразили слова огромной благодарности и признательности.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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