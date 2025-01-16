«Должны чувствовать надежный тыл»: глава Новошешминска встретился с бойцами СВО

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов встретился с участниками спецоперации, которые в находятся в краткосрочном отпуске или проходят реабилитацию после ранения.

За чашкой чая глава муниципалитета пообщался с военнослужащими, выслушал, у кого есть вопросы, просьбы. На встрече присутствовали руководители социальных служб, которые помогут бойцам в решении их вопросов, а также волонтеры, которые формируют и доставляют гуманитарную помощь.

«Наши защитники Отечества всегда должны чувствовать, что у них за спиной надежный тыл. Мы помогаем и продолжаем помогать нашим бойцам на передовой. Также будем всячески помогать в том числе и в трудоустройстве», — отметил Вячеслав Козлов.

В конце встречи глава района поблагодарил земляков за достойную службу Отечеству, пожелал быстрее вернуться домой с победой и вручил небольшую денежную помощь.

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