Дольщик ЖК «Золотая середина» взыскивает с Фонда развития территорий 10 млн рублей

Иск от дольщика казанского ЖК «Золотая середина» Дмитрия Пионтковского принял к производству Вахитовский районный суд Казани. Истец требует взыскать с Фонда развития территорий компенсацию в размере около 10 млн рублей за квартиру площадью 83 кв. метра. Ответчиками выступают ООО «Фирма „Свей“» в лице конкурсного управляющего Андрея Урлукова, ППК «Фонд развития территорий» и Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства. Предварительное заседание по делу назначено на 15 августа.

Руководитель «Федерального центра помощи дольщикам» Антон Хайдуков пояснил «Татар-информу», что иск в интересах Пионтковского подготовлен этой организацией. По словам собеседника агентства, Фонд развития территорий принял решение по проблемному дому. В соответствии с ним были внесены изменения в проектную документацию, количество этажей уменьшилось.

Строить проблемный дом в жилом комплексе «Золотая середина» по улице Чистопольская в Казани площадью 17,4 тыс. кв. метров на 140 квартир, 120 из которых принадлежат дольщикам, начал в 2012 году прежний застройщик — ООО «Фирма „Свей“». Здание предполагалось сдать в 2015 году, но строительство было приостановлено. Вместо девяти этажей застройщик возвел 19, но узаконить это решение ему не удалось.

В 2016 году к решению проблемы подключились органы власти. Работы на объекте возобновились в 2020 году. По решению Арбитражного суда РТ незаконно надстроенные этажи и один подъезд были демонтированы. Новым застройщиком стал Фонд РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства, в качестве подрядчика выступила компания «Бриз».

«Если руководствоваться законом и судебной практикой, те участники долевого строительства жилья, которым не хватило квадратных метров, должны получить в этом доме свободные квартиры. Если свободной квартиры не досталось, дольщик имеет право получить возмещение от Фонда развития территорий. Более того, в марте этого года судебная коллегия Верховного суда РФ вынесла определение, согласно которому компенсация за квартиру выплачивается в размере ее рыночной стоимости на момент выплаты», — прокомментировал Хайдуков.

Руководитель «Федерального центра помощи дольщикам» отметил, что группа А — это те участники долевого строительства, которые вошли в компенсационный фонд и получают квартиры из него. Но часть дольщиков в этот фонд включена не была. «Им вроде как ни квартиры не положены, ни компенсации за них. Мы с этой позицией не согласны и поэтому подаем иски в интересах дольщиков», — подчеркнул Хайдуков. По его словам, в общей сложности дольщиков «Золотой середины», которым ничего не положено, около 20, к организации пока обратились трое из них.

По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова для граждан, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией, в ЖК «Золотая середина», было решено возвести компенсационные дома на улицах Гареева и Аграрная. «Татар-информ» рассказывал, что 24 июля на улице Гареева многоэтажку для обманутых дольщиков сдали. Совсем недавно, 11 августа, трехподъездный 10-этажный дом был введен в эксплуатацию. Ключи от квартир здесь получат более 140 человек. Ранее агентство сообщало, что Татарстан выделит 1 млрд рублей на решение проблемы дольщиков ЖК «Золотая середина».