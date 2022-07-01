В Казани начали возводить четвертый этаж дома для обманутых дольщиков по Гареева

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

В Казани начали возводить стены четвертого этажа компенсационного дома на улице Гареева, предназначенного для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина». Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

На данный момент рабочие выкладывают стены четвертого этажа. Задействованы более 60 человек и три единицы техники. В роли застройщика выступает Фонд поддержки дольщиков РТ.

Согласно проекту, это будет состоящее из трех секций десятиэтажное здание на 160 квартир. Снаружи дом облицуют керамическим кирпичом. На прилегающей территории разместятся площадки для отдыха и занятий физкультурой, площадки для игр детей раннего и дошкольного возраста, игровая спортивная площадка, а также парковка на 149 машино-мест.

Фото: пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ

Компенсационный дом на улице Гареева предназначен для приобретших квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенного в эксплуатацию дома №3 ЖК «Золотая середина». Такое решение было принято Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Кроме того, в Казани должен появиться еще один компенсационный дом, на улице Аграрная, для дольщиков дома №6 ЖК «Золотая середина».