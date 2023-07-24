В Казани на улице Гареева сдан дом для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина»

Фото: © Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан

Еще один новый дом для обманутых дольщиков сдан в Казани на улице Рауиса Гареева. Инспекция государственного строительного надзора РТ выдала жилому дому №78а заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Трехподъездный 10-этажный дом рассчитан на 160 квартир. Квартиры в доме предназначены для обманутых дольщиков дома №3 ЖК «Золотая середина», чьи квартиры не были построены.

Дом на ул.Рауиса Гареева готов к вводу в эксплуатацию, сообщает Инспекция Госстройнадзора РТ. После ввода в эксплуатацию дома более 140 обманутых дольщиков получат ключи от квартир.

Строительство компенсационного дома началось в апреле 2022 года. Застройщиком выступает Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан выделит 1 млрд рублей на решение проблемы дольщиков ЖК «Золотая середина». Один дом будет располагаться на улице Гареева, второй – по улице Аграрная на пересечении с проспектом Победы.

Строительство ЖК «Золотая середина» на улице Чистопольской в Казани вела фирма «Свей». Вместо девяти этажей застройщик возвел 19, но узаконить это решение ему не удалось. Лишние этажи дома начали сносить в 2020 году.