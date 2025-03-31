«Долг зовет, душа просит»: 30 мужчин из Зеленодольска отправились в зону СВО

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

В Зеленодольском районе Татарстана состоялась одна из самых больших отправок за последнее время. Медики и разведчики, строители и вахтовики – все они выбрали служить Родине и подписали контракт с Министерством обороны.

Сегодня Андрей Наумов провожает товарищей в зону СВО. Сам боец пока находится на реабилитации после тяжелого ранения. С 2018 года он служил в Донбассе, а в 2022-м подписал контракт и участвовал в освобождении Бахмута и Соледара.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

«Страха как бы нет, больше страшно, когда свои гибнут. Но поддержка – это самое главное. Многие ребята из его команды, оправившись после ранений, снова уходят воевать. А кто-то по их примеру впервые подписывает контракт», – говорит мужчина.

Среди таких бойцов – Андрей Штацкий.

«Там такие же люди, такие же дети, которые хотят, чтобы было мирно. Они хотят играться в песочницах, а не прятаться по подвалам и вздрагивать от каждого шороха. Если не мы, то кто будет защищать мирное небо над гражданами? Вся ответственность сейчас лежит на нас. У меня там друзья, я еду к ним. С ними буду плечом к плечу. Победа будет за нами!» – убежден он.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Илья Зотов после института четыре года работал медиком в Тамани. Теперь он отправляется в зону спецоперации.

«В данный момент иду на СВО защищать свою любимую страну, помогать ребятам, помогать в бою. Конечно, в бою бывает страшно, но мы это переживем. У нас и так врачей не хватает в стране, там они нужнее, потому что ребят ждут семьи, дети, жены, и мы там нужны», – отметил мужчина.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Сергей Свеленьев тоже сделал осознанный выбор. «Долг зовет, душа просит. Хотя есть семья, дети. Конечно, они ревут, плачут. Но ничего не поделаешь. Я сделал свой выбор. Ни о чем не жалею. Конечно, страшно. Но что сделаешь? Для того мы и мужики», – заявил зеленодолец.

Проводить бойцов пришли жены, матери, друзья. У всех слезы на глазах. «Папу ждем, любим, скучаем. Через год у тебя контракт закончится, ты вернешься, и война закончится, дай Бог».

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

Регина Билялова, мама контрактника, рассказала, что ее сын решился воевать, он давно уже хотел идти. «Сейчас у него уже все, подошел такой момент. Сам пошел, сам решил и ушел. Мы его ждем только живым!» – пожелала она.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Татьяной Ковариной