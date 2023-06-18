«Долг превыше всего»: как медики из Татарстана помогают жителям Лисичанска и Рубежного

Завтра медикам, за которых проголосовали татарстанцы, будет вручена премия «Врач года – Ак чэчэклэр»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра весь Татарстан будет чествовать медиков республики на традиционном вручении «медицинского Оскара» –ежегодной премии «Врач года – Ак чэчэклэр». Назовут имена лучших из лучших, за кого голосовали жители республики.

А сегодня в День медицинского работника «Татар-информ» рассказывает о том, как врачи из Татарстана помогают жителям прифронтовых городов – Лисичанска и Рубежного.

Порядка 80 медиков из 18 медучреждений побывали в зоне СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Педиатры, судмедэксперты, узкие специалисты и медики-добровольцы

С начала проведения спецоперации в зоне СВО побывали порядка 80 медиков из восемнадцати медицинских учреждений Татарстана. Многие из них не по одному разу. На освобожденных территориях работали и работают педиатры, судмедэксперты, врачи узких специальностей, а также медики-добровольцы из Татарстана.

С января 2023 года в ЛНР заработал обновленный состав мобильной медицинской бригады. В нее входят 19 медработников из Татарстана.

Благодаря Минздраву Татарстана в ДНР создали специальную группу специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги, Лениногорска и Бавлов. Они работали вместе со следственно-оперативными бригадами.

Модули мобильных поликлиник оснащены современным оборудованием и запасом необходимых медицинских препаратов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мобильные поликлиники позволили докторам обследовать жителей даже самых отдаленных деревень и поселков новых регионов. Модули оснащены современным оборудованием и запасом необходимых медицинских препаратов.

Особое внимание медики уделили самым маленьким жителям освобожденных территорий. Для проведения медосмотров у детей и подростков в ЛНР была организована работа бригады медиков из Татарстана, которые ежедневно осматривали от 100 до 120 человек.

Первые две бригады татарстанских медиков работали в Луганске и Лисичанске.

В коридоре медицинских учреждений в Луганске и Лисичанске буквально образовывались толпы детей и родителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Бросается в глаза психологическое состояние детей»

В коридоре медицинских учреждений буквально образовывались толпы детей и родителей.

На прием к специалистам из Казани — от детских урологов до кардиологов — хотели попасть многие. У многих прибывших врачей стаж больше 30 лет.

Медицинский десант состоит из 15 докторов и 5 медсестер. Их приезд буквально реанимировал местную детскую медицину, потому как большая часть врачей из прифронтовой зоны уехала.

«Дети очень сильно пострадали, потому что многие из них жили в подвалах, были обстрелы. Бросается в глаза психологическое состояние детей: и неврологические отклонения, и психиатрические», — рассказывал журналистам врач-хирург из Татарстана Кирилл Булатов.

Врач-хирург из Татарстана Кирилл Булатов первый раз поехал в Лисичанск добровольцем в конце ноября, позже решил помогать в качестве врача Фото: из личного архива Кирилла Булатова

Заведующий детским хирургическим отделением альметьевской детской больницы с перинатальным центром первый раз поехал в Лисичанск добровольцем в конце ноября вместе с гуманитарным грузом. Позже принял решение поехать и помогать уже в качестве врача. Вернувшись, он рассказывал «Татар-информу», как поразили его тогда разговоры с детьми.

«Я говорю: “Вот ничего, сейчас лето наступит, пойдешь на речку“, – у них там протекает Северский Донец, – „будешь там плавать, купаться”. А он мне: “Ну да, конечно, пойду, вот только когда ее разминируют. Мы туда сейчас не ходим”», – вспоминал доктор.

«Дети очень сильно пострадали, потому что многие из них жили в подвалах, были обстрелы» Фото: из личного архива Кирилла Булатова

Здоровых детей мало, большинство — недообследованные

Благодаря первым двум бригадам татарстанских медиков удалось осмотреть больше 12 тысяч детей. Врачи отметили, что у большинства осмотренных патологии были выявлены впервые. По результатам обследований, наиболее часто у детей встречались проблемы с глазами – 2928 случаев и ортопедическая патологии – 2871 случай.

Жительница Рубежного Елена Москалева рассказала журналистам федерального канала, что не могла попасть к ортопеду, чтобы показать годовалую дочь Настю. Таких специалистов в Рубежном просто нет.

«Диагноз не ставят, потому что не знают причину. А взрослые ортопеды не принимают детей, невролог тоже. Они не берут на себя ответственность смотреть маленького ребенка», — поделилась она.

Для местных жителей приезд татарстанских медиков стал большим благом. Когда в феврале «Татар-информ» был в командировке в Лисичанске, местные жители рассказывали, что долги месяцы они не могли показать своих детей врачам, поскольку те уехали. Поэтому к врачам из Татарстана стояли длинные очереди.

Для местных жителей приезд татарстанских медиков стал большим благом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В другие поликлиники на данный момент возможности обратиться нет, специалистов других нет, кроме педиатра. Это единственная возможность показаться врачам-специалистам, которые могут поставить правильный диагноз и назначить грамотное лечение. А так… к сожалению, повыезжали многие врачи», – рассказывала тогда жительница Лисичанска Юлия.

«Татар-информ» пообщался тогда и с татарстанскими врачами. Они рассказали, с чем приходится сталкиваться.

«Мы сталкиваемся здесь с обычными детьми. Конечно, у них есть свои особенности. Дети испытывают очень много тревожных расстройств. Часть из них – это последствия звукового воздействия (обстрелов, – прим. Т-и). Но наша психика так устроена, что она заботится о нас. Все адаптируются к ситуации. Когда спрашиваешь, отвечают, что все у нас хорошо. Когда случаются прилеты, они уже думают: хорошо, что не к нам, и дальше спать продолжают. Адаптация даже к такой жизненной ситуации есть», – рассказала психолог из Татарстана Юлия.

Дети испытывают очень много тревожных расстройств Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Патологии выявлены у каждого второго юного лисичанца

Третья бригада медиков из Республики Татарстан на протяжении трех месяцев осматривала не только жителей городов, но и ближайших сел. Специалисты осмотрели более 5 тысяч маленьких жителей Луганска, Лисичанска, Алчевска, Перевальского района, Сватово и Рубежного.

Наиболее частыми патологиями у детей стали: офтальмологические – у 1253 детей, на втором месте заболевания сердечно сосудистой системы – 880 детей, на третьем месте заболевания опорно-двигательного аппарата – 876 детей. Стоит отметить, что более 80 процентов патологий были выявлены впервые.

В результате медицинский десант из Татарстана осмотрел 1313 детей Лисичанска. К сожалению, патологии выявлены более чем у половины осмотренных детей. Это связано с условиями, в которых пребывало и продолжает пребывать местное население: стрессами, питанием, санитарными и бытовыми условиями, отсутствием доступной медицинской помощи.

На первом месте среди патологий у детей выявили заболевания опорно-двигательного аппарата – это 243 ребенка. На втором офтальмологические заболевания – 239 детей. Далее заболевания сердечно-сосудистой системы – 213 детей.

Каждый последующий день количество желающих пройти диспансеризацию значимо превышало количество обратившихся в предыдущий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В свою очередь осмотр детей из Рубежного был осложнен. Длительное время город был закрыт для бригады медиков, а возможности оповещения были ограничены. Несмотря на это, татарстанским медикам за три дня удалось осмотреть 261 ребенка из Рубежного.

Причем в каждый последующий день количество желающих пройти диспансеризацию значимо превышало количество обратившихся в предыдущий день.

Всего было выявлено 188 детей с различными заболеваниями, у 153 из них патологии были обнаружены впервые.

Как и у остальных детей из освобожденных территорий, на первом месте у детей Рубежного выявляют офтальмологические заболевания, на втором — заболевания сердечно-сосудистой системы.

Некоторые из врачей рассказывали, что родные отговаривали их от поездок в прифронтовую зону.

«Долг превыше всего, честное слово. Я это без всяких пафосных слов говорю, это действительно так», — рассказала журналистам казанский врач-гинеколог Галина Стоногина.

Выстояв в непростые времена пандемии коронавирусной инфекции, часть татарстанских медиков снова на передовой – вблизи от тех мест, где идут настоящие боевые действия. Другие их коллеги по-прежнему спасают жизни татарстанцев во всех уголках республики, ежедневно совершая большие и маленькие подвиги. В День медика «Татар-информ» присоединяется к сотням тысячам слов поздравлений и благодарности медицинским работникам республики – большое вам наше спасибо! Будьте здоровы и берегите себя!