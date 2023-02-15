«Когда приезжали первые фуры из Татарстана, я плакала»: как живет и выживает Лисичанск

Таможни на границе с ЛНР теперь нет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все ближе к линии фронта

У самой границы с ЛНР бросается в глаза большое количество мужчин в камуфляже и с вещами. Кто-то движется в сторону Луганска, кто-то из. То и дело снуют таксисты: подвозят-увозят, предлагают подвезти.

Вроде бы обычная площадь с магазинами и кафе, и лишь большое количество людей в военной форме напоминает о том, что где-то неподалеку идет война.

Когда-то это была граница с Украиной, потом с ЛНР. Таможни здесь теперь нет, только пункт пропуска и контроля. Но все помещения от таможни остались. Здесь проверяют паспорта проезжающих, их багаж или груз. Проверяют очень тщательно.

На улицах очень много баннеров с благодарностью России и о преимуществах жизни в ней Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В первом же населенном пункте после границы замечаю, что на улицах очень много баннеров с благодарностью России и о преимуществах жизни в ней – о том, как страна защищает своих граждан, о социальных пособиях и экономических программах, «пояснялка», как получить российский паспорт, а рядом – реклама оружейных магазинов.

В целом прифронтовые города похожи друг на друга. Те, что больше уцелели после обстрелов, напоминают Казань в 90-е. В Луганске, например, в глаза бросается парковка машин на трамвайных рельсах между полосами встречного движения. Трамваи здесь не ходят, чего пропадать свободной полосе – подумали автолюбители и начали оставлять на ней машины.

В Луганске машины паркуют на трамвайных рельсах между полосами встречного движения, трамваи все равно не ходят Фото: © Светлана Белова / «Татар-информ»

Цены на съемные квартиры здесь кусаются – в сутки, по словам знатоков, жилье обойдется в 4-5 тысяч рублей.

Мы движемся в сторону Лисичанска. Понемногу темнеет, и видно, что освещения нет совсем. Длинная череда поселков вдоль дороги поражает отсутствием и уличных фонарей, и освещения в домах. Наш сопровождающий объясняет, что часть из них брошены, а в остальных окна занавешены – угадать в темноте, где именно живут люди, практически невозможно.

По пути сплошь и рядом попадаются блокпосты, на пятнадцатом сбиваюсь со счета. На каждом из них проверка документов. Мы все ближе к линии фронта.

Движемся в сторону Лисичанска Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разбитые дома и пустынные улицы Лисичанска

В Лисичанске оказываемся ранним утром субботы. Наша первая точка – городская администрация. Улицу и номер дома мы знаем, но найти его ни в одном из навигационных приложений не реально – мобильного интернета здесь нет от слова совсем, даже на местных сим-картах. И если ты еще в России, пока был подключен к Сети, не догадался скачать карты, которые работают офлайн, то найти дорогу можно лишь «дедовским» способом – останавливаясь возле каждого из изредка встречающихся людей и спрашивая, куда теперь повернуть. Что, собственно говоря, мы и сделали.

Пока едем по городу, обращаю внимание, что когда-то в мирной жизни он был очень красивым – много двух-, трехэтажных домов, вполне крепких и изящно украшенных лепниной по фасаду.

Лисичанск когда-то, в мирной жизни был очень красивым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подъезжаем к администрации, нам назначена встреча с вице-премьером Татарстана Евгением Варакиным, который сегодня полностью курирует всю возможную помощь Лисичанску от Татарстана. Созваниваемся с его помощником, нас обещают забрать. Как становится понятно в процессе разговора, представители Татарстана не сидят в официальном здании администрации города – безопасность здесь прежде всего.

Пока ждем, когда за нами приедут, гуляем по прилегающим улочкам. Посмотреть людям, непривычным к войне, есть на что – большинство домов и административных зданий разбиты после обстрелов.

Когда-то это был Дворец культуры с высокими колоннами у парадного входа, здание сильно пострадало во время обстрелов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пятиэтажки вглядываются в нас слепыми глазницами окон. Подхожу к зданию, в котором нет ни крыши, ни дверей, ни стекол. Обхожу его по периметру и понимаю, что когда-то это был Дворец культуры с высокими колоннами у парадного входа. На минуточку кажется, что здание просто подготовили к сносу из-за его преклонного возраста. Но обгоревшие стены говорят о другом – ему здорово досталось во время какого-то из обстрелов. Как и множеству больших и маленьких строений вокруг него.

Очень обрадовало, что посреди разбитого города горит Вечный огонь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В начале улицы виден монумент. Подхожу и понимаю, что это памятник Героям Великой Отечественной войны, у его подножия Вечный огонь. Он горит! Как минимум, подумалось мне, это говорит о том, что в городе есть газ, а как максимум – о том, что здесь живет Память.

Людей на улицах практически нет, и это тоже режет глаза.

«Все изменится тогда, когда мы поймем, что эпоха потребления закончилась»

Мы встречаемся с помощником вице-премьера РТ и едем за ним. И снова из соображений безопасности не буду писать, куда мы приехали.

«Татар-информу» удалось взять подробное интервью у вице-премьера Татарстана Евгения Варакина, сейчас оно готовится к публикации и уже в ближайшее время появится на нашем сайте.

Евгений Варакин: «Все изменится тогда, когда мы поймем, что эпоха потребления закончилась» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но одну из главных мыслей, которая несколько раз прозвучала из уст Евгения Анатольевича, хотелось бы привести в этой части рассказа о прифронтовом Лисичанске: «Все изменится тогда, когда мы поймем, что эпоха потребления закончилась».

На первом этаже того здания, где мы разговаривали с Евгением Варакиным, было очень многолюдно. На наш вопрос, что здесь происходит, нам объясняют – врачи осматривают местных ребятишек. Дети долгое время не имели возможности показаться докторам, особенно узким специалистам. Татарстан организовал ребятишкам посещение медиков.

Дети долгое время не имели возможности показаться докторам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чего боятся здешние дети? Да темноты они боятся… как и наши»

Дети разного возраста – от совсем малышей до подростков, большинство с мамами по очереди подходят к столам врачей. Подхожу к женщинам, задаю вопросы, большинство отвечать отказываются, узнав, что я журналист. Боятся, объясняют наши сопровождающие.

Одна из молодых мам соглашается поговорить. Зовут ее Юлия, она пришла сюда с дочкой лет семи-восьми.

«Нас направили от школы. В другие поликлиники на данный момент возможности обратиться нет, специалистов других нет, кроме педиатра. Это единственная возможность показаться врачам-специалистам, которые могут поставить правильный диагноз и назначить грамотное лечение. А так… к сожалению, повыезжали много врачей», – говорит Юлия.

Дети Лисичанска очень похожи на детей любого другого города России, разве что взгляд у многих взрослый не по годам.

На нескольких ребятах вижу одинаковые теплые спортивные костюмы. «Это Татарстан пошил для местных ребятишек», – объясняет помощник вице-премьера РТ Сергей Сорокин.

Раушан – оториноларинголог из Набережных Челнов. В Лисичанске работает с ноября.

Климатические условия здесь получше, чем в Татарстане, поэтому сопливых детей с больными ушами здесь поменьше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В основном дети по моему профилю более-менее здоровы – климатические условия здесь получше все-таки, чем у нас в Татарстане. Сопливых детей с больными ушами здесь поменьше. Но встречаются и патологии запущенные, скорее всего из-за беспечности родителей. В Луганской области, например, врачи есть, а в Лисичанске запущенные еще и из-за того, что специалистов нет», – объясняет Раушан.

Молодой человек рассказал, что на новогодние праздники ездил домой в Татарстан, что дома хорошо, но будет работать в Лисичанске столько, сколько будет здесь нужен.

«Дома был, треугольники поел, бэлиш привез сюда, угостил коллег. Мы договорились, что каждый из дома привезет свои вкусняшки. Хочу сказать спасибо своему руководству, что отпустили меня сюда, доверили», – улыбается Раушан.

Разговариваем с молодым улыбчивым психологом Юлией: «Какие они – дети Лисичанска?»

У детей есть свои особенности, они испытывают очень много тревожных расстройств Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы сталкиваемся здесь с обычными детьми. Конечно, у них есть свои особенности. Дети испытывают очень много тревожных расстройств. Часть из них – это последствия звукового воздействия (обстрелов, – прим. Т-и). Но наша психика так устроена, что она заботится о нас. Все адаптируются к ситуации. Когда спрашиваешь, отвечают, что все у нас хорошо. Когда случаются прилеты, они уже думают: хорошо, что не к нам, и дальше спать продолжают. Адаптация даже к такой жизненной ситуации есть», – рассказывает Юлия.

Юлия в Лисичанске тоже уже не первый месяц. Говорит, что помогать приходится и детям, и их родителям.

«Спрашиваешь их, чего они боятся, да ничего они не боятся – темноты разве что. Например, воображение у детей семи-восьми лет очень развитое, но здесь они боятся того же, что и наши дети, – монстров и так далее. Все в соответствии с возрастом. Они научены правильно реагировать на опасные жизненные ситуации», – говорит психолог.

По словам Юлии, потом, со временем, когда в городе все стабилизируется, когда сюда окончательно придет мир, у детей тоже все успокоится.



«Удивило и восхитило меня то, что когда людей спрашиваешь: “Как вы здесь живете?”, они отвечают: “Да все нормально у нас”. Это пример того, как психика человека может адаптироваться к любым ситуациям. Живут они здесь без воды, без отопления, без электричества, но справляются, приспосабливаются, и живут, и умеют получать удовольствие даже в таких ограниченных условиях», – резюмирует Юлия.

Когда-то это было большое центральное медучреждение с несколькими отделениями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Врачей не хватает, но выживаем и пытаемся делать доброе и светлое»

Мы приехали к зданию больницы. Когда-то это было большое центральное медучреждение с несколькими отделениями. Здесь была и офтальмология, где проводили сложные операции, и кардиология, и геронтология. В ней работали порядка трех тысяч медиков.

Мой собеседник – Константин Смалий – в прошлой жизни заведовал отделением экстренной и неотложной медицинской помощи. Сегодня он заместитель главного врача по хирургической работе.

«Я ортопед-травматолог, был заведующим отделением. Из ста процентов сотрудников моего отделения, например, из города ушли процентов 99, ну, может, чуть меньше. Если считать, то по всей больнице порядка трехсот ставок врачей, сейчас их здесь 30 человек с небольшим. Это терапевты, гинекологи, два ортопеда-травматолога, один хирург, два педиатра. Очень здорово, что наши татарстанские коллеги-медики помогают нам, приезжают сюда, работают с нашими пациентами», – рассказывает Константин Смалий.

Помог Татарстан Лисичанску и тепловыми пушками, теперь ими обогревают больницы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заходим в отделение, в нем достаточно тепло. К слову сказать, несмотря на не сильно низкую температуру, на улице достаточно холодно – дует пронизывающий ветер. А здесь, в отделении, вполне себе комфортно.

«Помог нам Татарстан пушками. Слышите шум – это дизельная пушка работает. И здесь у нас в стационаре, и в детской больнице тоже стоят, и поликлиники обогреваются – большое количество пушек нам привезли. Буржуйки тоже привезли, но их в больницу не ставим – вентиляция должна быть хорошая. Тепловыми пушками справляемся, и слава Богу», – объясняет замглавврача.

Отделение, в котором мы оказались, занимается оказанием экстренной неотложной медицинской помощи. Сейчас в нем лежат порядка 60 пациентов.

«Сейчас ситуация такая – холодно и сыро, у людей начинаются обострения. Это в основном люди в возрасте» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В основном наши пациенты – это люди, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями сосудов, чаще всего нижних конечностей. Тем более сейчас ситуация такая – холодно и сыро, у людей начинаются обострения. Это в основном люди в возрасте. Есть и с травмами, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инсультами. Помогают нам и военные доктора, и врачи из Татарстана. Проводим диспансеризацию и взрослого, и детского населения при помощи ваших специалистов, они нам действительно большую помощь оказывают. У нас своих специалистов не хватает катастрофически. Ну как-то выживаем, пытаемся делать хорошее, доброе и светлое», – улыбается Константин Смалий.

Самых тяжелых пациентов по договоренности с Министерством здравоохранения ЛНР переводят в РКБ в Луганск. Но там, отмечает заместитель главного врача, сейчас отделения тоже переполнены по понятным причинам.

Константин Смалий: «Ну как-то выживаем, пытаемся делать хорошее, доброе и светлое» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«А еще татарстанские волонтеры здесь готовят питание для наших пациентов. Помогают очень крепко, кормят. У нас сейчас нет никаких условий для приготовления пищи. Татарстанцы готовят, наш транспорт едет, забирает готовую пищу и привозит нашим пациентам в стационар», – рассказывает Константин Смалий.

Помогают татарстанцы, рассказывает врач, и с ремонтом поврежденных зданий. Это детская и инфекционная больницы.

Все будет зависеть от того, подытоживает Константин Смалий, когда еще и на сколько отодвинется от города линия фронта. А пока обстрелы продолжаются, а люди все еще боятся.

«Когда приезжали первые фуры с помощью из Казани, я стояла и плакала»

Мы часто пишем и снимаем, как в Татарстане собирают гуманитарную помощь и отправляют грузы в Лисичанск. Нам удалось побывать на центральном складе гуманитарной помощи в Лисичанске, куда все эти грузы приходят. Помещение огромное, под самый потолок заставлено коробками.

Помещение склада гуманитарной помощи огромное, под самый потолок заставлено коробками Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это склад гуманитарной помощи "Единой России", куда заходит вся гуманитарная помощь и от благотворительных фондов, и от госрезерва. Большая часть помощи прибывает из Татарстана», – рассказывает волонтер, руководитель склада гуманитарной помощи Неля Гордиенко.

В Лисичанске несколько складов гуманитарной помощи, на них продукты развозятся с центрального склада.

«Здесь мы формируем карту выдачи, что будет входить в набор: мука, сахар, крупа, макароны, тушенка. И отвозим по пунктам. Цены на рынке очень высокие, а заработную плату и пенсии получают всего порядка 60% населения. Оставшиеся 40% никаких доходов не имеют. Во-первых, нет еще работы – нет пока рабочих мест в достаточном количестве. Во-вторых, часть людей не смогли оформить пенсию из-за утери документов, например, или из-за того, что они сгорели или остались на стороне Украины и их невозможно сейчас забрать. Поэтому эти люди очень нуждаются в гуманитарной помощи. Есть предприятия, которые пока не могут платить зарплату, их мы тоже поддерживаем с помощью Татарстана», – рассказывает Неля Гордиенко.

Неля Гордиенко: «Мне очень приятно, что именно мои земляки – татарстанцы – оказывают такую помощь Лисичанску» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Лисичанске, рассказывает волонтер, порядка 30 детей в возрасте до года – они родились уже тогда, когда шли боевые действия. Татарстан привез для них памперсы, детское питание и детскую санитарию.

Неля Викторовна родилась в Татарстане, но в детстве с родителями переехала в Лисичанск. Гуманитарной помощью начала заниматься еще в 2014 году.

«Мне очень приятно, что именно мои земляки оказывают такую помощь, что они протянули руку помощи и подставили плечо, которое так необходимо жителям Донбасса. Я этим очень горжусь. Когда приезжали первые фуры и на них было написано “Казань – Лисичанску”, я стояла и плакала. Я долгое время не могла приехать на родину, и я поняла, что родина приехала ко мне», – объясняет Неля Викторовна.

Люди вынуждены стоять в очереди за бесплатными продуктами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мой сын сейчас в Казани, сегодня звонила ему, очень скучаем»

Мы подходили к людям, стоящим в очереди за гуманитаркой. Кто-то сразу же отказывается говорить с журналистами – в людях живет страх. Кто-то прятал глаза в слезах – это непросто, когда понимаешь, что в сегодняшнее сытое время люди вынуждены стоять в очереди за бесплатными продуктами.

А кто-то просил передать низкий поклон и самые теплые слова благодарности жителям Татарстана за то, что не оставляют в такое страшное и сложное время.

«Очень нужна нам такая помощь, спасибо большое вам! Цены выросли, не хватает, конец месяца приходится как-то доживать», – объясняет одна из женщин в очереди.

Узнав, что мы из Казани, одна из женщин начинает плакать – ее сын живет в столице Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одна из местных жительниц, узнав, что мы из Казани, начинает плакать.

«У моего сына сегодня день рождения, 37 лет ему исполнилось. Он живет в Казани. Сегодня звонили, поздравляли его. У нас все в порядке, стоим с папой за гуманитаркой. Очень хотим увидеться с сыном», – сквозь слезы говорит женщина.

«Мы здесь сегодня не живем, мы выживаем. Иной раз так сложно бывает… Не объяснишь. Приспособились, просто деваться некуда. Спасибо, что Татарстан нам так помогает», – рассказал мужчина из очереди.

На улице другой стороны здания, в котором находится склад гуманитарной помощи, выстроилась еще одна очередь – за горячим обедом. Здесь полевая кухня, которую также организовал наш земляк, челнинец Рустам Гатин. Каждый день его команда раздает лисичанцам порядка пяти тысяч порций горячей еды.

Мужчина из очереди: «Каждый день прихожу за едой, спасибо за такую помощь, очень вкусно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подходим, запах каши с мясом приятно щекочет нос. Кому-то накладывают в принесенные ими пластиковые контейнеры, а кому-то просто в пакет.

– Что у вас сегодня на обед?

– Гречневая каша сегодня, вчера была перловка и гречка с тушенкой. Люди очень благодарны, ни одного нарекания. Свеженькая, горячая, очень вкусная.

Из очереди раздаются голоса, люди наперебой хвалят кашу. Один из мужчин ест ее прямо возле раздачи, пока горячая.

«Я с собой еще понесу, отца-инвалида буду кормить. Каждый день прихожу за едой. Спасибо за такую помощь. А вам главное – мирного неба над головой», – говорит мужчина.

«Очень нам хотелось бы мира. Всем терпения. Такое это, конечно, несчастье. Было обидно, что к нам относились как к населению второго сорта потому, что мы говорим на русском языке. Но мы надеемся, что все должно быть хорошо», – рассказал нам мужчина, который представился Василием, он тоже приходил за горячей кашей.

Люди уезжали, оставляя псов на улице. Теперь их подкармливают те, кто остался Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что еще бросается в глаза – на улицах города очень много собачьих стай. Люди рассказывают, что большинство из этих животных брошены хозяевами. Люди уезжали, оставляя псов на улице. Теперь их подкармливают те, кто остался.

Из всего числа жителей мирного Лисичанска здесь сегодня живет меньше трети. Кому-то ехать попросту некуда, а кто-то не уезжает потому, что это его Родина. Мы видели много лисичанцев, все они разные, но большинство говорили нам, что, несмотря на все лишения, они не утратили надежды, и это во многом благодаря помощи татарстанцев.