Детский хирург из Татарстана поедет в Лисичанск лечить детей

Заведующий отделением детской хирургии альметьевской детской больницы с перинатальным центром Кирилл Булатов поедет в Лисичанск лечить детей Донбасса. Об этом «Татар-информу» рассказали в общественном движении «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«В Лисичанске сегодня проживает около двух тысяч детей, а специалистов не хватает. Кто перед тобой – грудной младенец или подросток, не играет роли. Помочь надо всем: дети – это наше будущее», – объяснил заведующий хирургией.

Фото: Общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Кирилл Булатов – потомственный врач в шестом поколении. Он планирует провести в Лисичанске месяц. А потом вернуться туда вновь. Детский хирург хочет выстроить системное оказание помощи маленьким жителям города. Например, медики Татарстана планируют провести обучение для местного медицинского персонала.

В Луганскую народную республику врач отправится вместе с гуманитарной миссией республиканского общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

«Моя задача, помимо сопровождения моего товарища хирурга до места назначения, узнать, какие у детских больниц и поликлиник Лисичанска потребности в медикаментах и аппаратуре. После этого будем организовывать адресные сборы необходимого», – рассказал координатор движения Тимур Сафин, который будет сопровождать гуманитарную колонну.

Гуманитарный груз из Казани в Лисичанск готовится к отправке. Уже завтра, 22 ноября, строительные материалы, инструменты, теплые вещи и медикаменты поедут в подшефный Татарстану город в ЛНР.