Документы на праймериз «Единой России» в РТ подали еще два кандидата

«Единая Россия» в Татарстане 26 марта объявила о старте предварительного голосования по кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ VII созыва, которые будут выдвинуты от партии. Документы на участие в праймериз сегодня подали руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» в РТ Руслан Шигабуддинов и помощник сенатора РФ Геннадия Емельянова, сотрудник Штаба общественной поддержки «Единой России» РТ Станислав Архипов.

«Предварительное голосование – это отличная возможность для молодых ребят проявить себя <…> Преимущество этой системы в том, что люди сами определяют кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах. Голосование идет через интернет, и голосовать будут люди, которые сами изъявят желание. Это важно для обеспечения открытости, честности выборного процесса. То, что партия прибегает к такому механизму – это здорово», – отметил в разговоре с журналистами Шигабуддинов.

Он также рассказал и о направлениях деятельности, которые планирует развивать в дальнейшем.

«К нам в “Молодую гвардию” (МГЕР) приходят люди с разными запросами. Одно из направлений сейчас – СВО, на постоянной основе собираем гуманитарную помощь. Только мы – МГЕР, на данный момент собрали уже более 150 тонн помощи. Мы отвозим ее в подшефные города Лисичанск и Рубежный <…> Какой бы вопрос ни был, самое главное – это искреннее желание помочь. Важно не делать голословных заявлений, а сказать, что мы – молодежь, готовы подставить свое плечо и работать на благо республики», – прокомментировал руководитель регштаба МГЕР.

Кандидат Станислав Архипов поделился, что направит свою деятельность на развитие культуры в Татарстане, особое внимание в этом плане он уделит старшему поколению.

«Я буду очень счастлив, если смогу помочь нашей республике, буду полезен ей. Хочу пойти в направление культуры. Я очень долго занимался народными танцами, поэтому мне это направление близко. Старшее поколение любит культурные программы, я много посещаю концертов, вижу, как они радуются, у них улыбки на лице <…> Поэтому хочу вернуть веру старшему поколению, чтобы наши предки жили счастливо», – рассказал Архипов.

Предварительное голосование «Единой России» в Татарстане продлится до 26 мая. Выдвижение кандидатов на праймериз началось 27 марта и продолжится до 25 апреля.

Регистрация избирателей на электронное голосование пройдет с 15 апреля до 24 мая. Проголосовать можно будет с 20 по 26 мая. А уже 27 мая будут подведены итоги предварительного голосования.

Первыми документы на участие в праймериз подали генеральный директор «Телерадиокомпании „Новый век”», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов и сестра Героя России Дамира Исламова — депутат Шигалеевского сельского поселения Пестречинского района, учредитель благотворительного фонда, который помогает участникам специальной военной операции, Динара Алтынова.