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Политика 26 марта 2024 11:48

«Единая Россия» в Татарстане объявила о старте предварительного голосования

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В Татарстане предварительное голосование «Единой России» пройдет с 26 марта по 26 мая. Оно необходимо для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Госсовета РТ. Об этом сообщил глава парламента, секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин.

«"Единая Россия" – единственная политическая партия в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного предварительного голосования», – сказал он на заседании президиума регионального политсовета татарстанского отделения партии.

Он добавил, что предварительное голосование предоставляет избирателям право самим сформировать список кандидатов для участия на выборах.

Мухаметшин напомнил, что выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоятся в сентябре этого года.

#выборы депутатов Госсовета РТ #предварительное голосование единой россии
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