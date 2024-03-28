Первыми документы на праймериз «Единой России» в Татарстане подали Аминов и Алтынова

«Единая Россия» в Татарстане 26 марта объявила о старте предварительного голосования по кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ VII созыва, которые будут выдвинуты от партии. Первыми документы на участие в праймериз подали генеральный директор «Телерадиокомпании „Новый век”», депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов и сестра Героя России Дамира Исламова — депутат Шигалеевского сельского поселения Пестречинского района, учредитель благотворительного фонда, который помогает участникам специальной военной операции, Динара Алтынова.

«Я буду счастлив и горд, если буду чем-то полезен своей республике, людям, которые здесь проживают, поэтому решил принять участие в предварительном голосовании „Единой России”», — заявил журналистам Аминов.

По его мнению, быть депутатом Государственного Совета РТ — это особая миссия. «Во-первых, потому что Татарстан — один из самых динамично развивающихся регионов России. Во-вторых, я считаю, что Госсовет республики является гарантом сохранения и развития федерализма в России, сохранения родных языков и культур разных народов, проживающих в стране. В этом, может быть, наша самая великая миссия», — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что готов и дальше защищать все эти ценности. «Конечно, последнее слово будет за избирателями. Они и скажут, достоин ли я этого», — подчеркнул он.

Алтынова рассказала, что впервые принимает участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госсовета РТ. Она убеждена, что может сделать много полезного для развития различных сфер.

«Я уже занимаюсь благотворительной деятельностью, и мы хотим дальше развивать это направление. Казань и Татарстан в целом должны стать еще лучше, инновационней, современней, чтобы на нас все равнялись. И, исходя из последних событий (теракт в «Крокус Сити Холле» — прим. Т-и), очень хочу, чтобы наш город стал безопасней для жителей и гостей. Если я сделаю что-то полезное в каких-то сферах и направлениях, буду счастлива. Впереди огромная работа», — поделилась планами муниципальный депутат.

Предварительное голосование «Единой России» в Татарстане продлится до 26 мая. Выдвижение кандидатов на праймериз началось 27 марта и продолжится до 25 апреля.

Регистрация избирателей на электронное голосование пройдет с 15 апреля до 24 мая. Проголосовать можно будет с 20 по 26 мая. А уже 27 мая будут подведены итоги предварительного голосования.

Выборы в Государственный Совет Татарстана VII созыва состоятся в сентябре 2024 года. По 50 депутатов будут избраны на пять лет по партийным спискам и в одномандатных округах.