Для участников СВО на праймериз «Единой России» в Татарстане предусмотрены меры поддержки

Для участников специальной военной операции на праймериз «Единой России» в Татарстане предусмотрены отдельные меры поддержки. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома регионального отделения партии Лилия Ахметзянова на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования.

«Участники СВО освобождены от подачи документов на бумажном носителе при онлайн-заявке. Кандидат – участник СВО освобождается от обязанности размещать видеоконтент. По результатам предварительного голосования оргкомитетом автоматически присваиваются 25% от общей суммы отданных за него голосов», – рассказала спикер.

Единороссы сегодня дали старт предварительному голосованию по кандидатам в депутаты Государственного Совета РТ седьмого созыва, которые будут выдвинуты от партии. Выдвижение кандидатов праймериз начнется с 27 марта и продлится до 25 апреля. Регистрация избирателей на электронное голосование пройдет с 15 апреля до 24 мая.

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и продолжается до 19 мая. При этом такие формы, как дебаты и встречи с избирателями, не предусмотрены.

«Кандидаты выдвигаются путем самовыдвижения. Выдвижение участников осуществляется по территориям, соответствующим одномандатным избирательным округам, и по единому избирательному округу», – отметила Ахметзянова.

По ее словам, кандидат предварительного голосования должен быть гражданином России, обладать пассивным избирательным правом, не иметь судимости, счета и вклады в иностранных банках.

«Подать заявление на участие в предварительном голосовании могут члены партии, сторонники и беспартийные. Однако кандидат, не являющийся членом какой-либо политической партии, до оформления итогового списка кандидатов предварительного голосования должен получить статус сторонника или члена партии. Это нововведение», – подчеркнула замруководителя исполкома.

Формирование списка кандидатов запланировано на 27 апреля. Электронное голосование продлится с 20 по 26 мая. А уже 27 мая будут подведены итоги предварительного голосования.

«Электронное голосование проводится на специализированном сайте. Избиратель, желающий принять в нем участие, с 15 апреля до 24 мая заявляет о своем желании на сайте [предварительного голосования]», – заметила Ахметзянова.

«Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит предварительное голосование, напомнил Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин.

«Другие партии праймериз не проводят. А мы проводим, чтобы еще раз укрепить связь со своими избирателями, выслушать проблемные вопросы, показать населению своих кандидатов и опереться на мнение жителей республики, которые отдадут им свои голоса на предварительном голосовании. Считаю, что это важный инструмент, найденный политической партией», – заявил он.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина убеждена, что предварительное голосование пройдет честно, открыто и результативно.

Выборы в Государственный Совет Татарстана седьмого созыва состоятся в сентябре 2024 года. По 50 депутатов будут избраны на пять лет по партийным спискам и в одномандатных округах.