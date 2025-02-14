Документальный фильм о Каюме Насыри покажут на телеканале «Культура»

Фото: кадр из фильма / rt-online.ru

Сегодня, 14 февраля, в 19:45 телеканал «Культура» покажет документальный фильм «Соединяющий миры», рассказывающий историю жизни выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри. Картина была снята по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

Ранее также по инициативе Рустама Минниханова Банк России 15 января 2025 года выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Ученый-просветитель Каюм Насыри, к 200-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России».

В день 200-летия со дня рождения просветителя и ученого-энциклопедиста будет организована насыщенная программа. В 10 часов утра желающие посетят могилу Насыри на Ново-Татарском кладбище (сбор у музея просветителя – в 9:30).

В 15:30 состоится официальное открытие праздничной программы в Музее Каюма Насыри. Будет организована презентация серебряной монеты, выпущенной в честь ученого. В 16:00 пройдет награждение победителей I Республиканского конкурса краеведческих работ имени Каюма Насыри.

На 16:30 намечено открытие выставки «Наставление повару: рецепты К. Насыри» из фондов Национального музея РТ. В 16:50 начнется публичная лекция Айдара Хайрутдинова «Религиозная и богословская деятельность Каюма Насыри». Для гостей мероприятия организуют экскурсию по основной экспозиции музея.

Кроме того, в елабужской Библиотеке Серебряного века состоится литературно-интерактивный вечер «Плоды от Урыс Каюма».

Ряд мероприятий, посвященных 200-летию Каюма Насыри, состоится в другие дни – их перечень опубликован на сайте Министерства культуры РТ.